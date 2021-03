Elsa Campa, la ‘elegida’ salmantina del Papa: “Habitualmente voy sola en el coche y aprovecho para rezar y escuchar música”

–Es un poco fuerte porque lo normal es que nuestra vida sea más estable, no salimos del monasterio más que para ciertas cosas pero hay que hacer de la necesidad virtud. Para nosotras no es lo habitual estar tanto tiempo en la carretera pero como yo conduzco puedo hacer el viaje bien de Oviedo a Alba que solo son tres horas. Habitualmente voy sola en el coche a no ser que tenga que llevar a alguna hermana y aprovecho para rezar, para hacer alguna llamada o para oír música; también se puede hacer de ese viaje un rato de oración.

–La verdad es que es una cosa novedosa y supongo que me harán consultas sobre temas de la vida contemplativa que es lo que conozco o algún trabajo respecto a esto en alguna comunidad de Carmelitas o de otras órdenes. Es una confianza puesta en mi persona y así lo he aceptado, para servir en lo q sea posible.

“Nos llegan muchas llamadas de petición de oraciones y hemos hecho mascarillas y trajes con bolsas de plástico. También repartimos dulces en hospitales y residencias”

–Alba le debe a Santa Teresa parte de su atractivo.

–Claro, sino sería un pequeño pueblo como tantos otros de la zona de Castilla que no tendría mayor trascendencia, pero muchas veces los pueblos los hacen las personas que lo habitan y una persona ilustre ilustra también a ese pueblo, que tiene esa gloria también. Santa Teresa y Alba siempre estarán unidos, uno junto a la otra, aunque hay mucha otra gente que viene por temas culturales. Hay un poco de todo, incluso la cultura de la fiesta que también forma parte de nuestra vida.

–¿Queda mucho patrimonio de la Santa por exponer?

–En Alba está prácticamente todo expuesto, a lo mejor quedarán por la casa cuadros que no están a la vista pero lo más fundamental sí. Pero hay otros monasterios nuestros que también tienen mucha riqueza de patrimonio que lamentablemente no está a la vista.

–¿Se han planteado agrupar todo este patrimonio en un solo museo?

–A veces lo hemos pensado porque si con el paso del tiempo hay que ir cerrando monasterios tenemos que cuidar ese patrimonio, pero no es nada fácil sostener un museo, prepararlo conlleva mucho gasto y trabajo y mantenerlo también. Ahora mismo en Alba estamos buscando posibilidades de poder mantener el museo económicamente porque la comunidad no puede; supone tener personas que lo lleven a término, mucho trabajo y un desembolso importante. Llevamos un año que, salvo unos meses en verano, ha estado cerrado y no se ha sacado ni para cubrir los mínimos gastos y hay q seguir manteniendo el museo con todas las garantías de que no se estropee nada y eso depende exclusivamente de la comunidad.

–¿Han pensado en solicitar ayuda económica?

–Estamos con ayudas de algunas comunidades nuestras y algunas personas conocidas. Ahora estamos tratando de buscar otros medios duraderos para que el museo siga adelante, porque la comunidad seguirá lo que Dios quiera ya que con la falta de vocaciones no sabemos, pero el museo debe tener más trayectoria y eso depende de tener unos patrocinadores o subvenciones, no puede depender solo de la gente que viene porque la temporada empieza a mediados de abril y termina a finales de octubre, pero hay meses que no viene casi nadie y los gastos son los mismos, así que hay que buscar porque sino es imposible. Cosas oficiales y otros benefactores particulares, esto hay que tratarlo, hay que trabajarlo y en eso estamos.