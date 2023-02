El regreso de Eva al pueblo para abrir una peluquería: “Si no había trabajo, había que generarlo”

Eva Zaballos Sánchez es natural de Burgos pero ha estado vinculada a Macotera desde que nació, de niña volvía al pueblo con sus padres siempre que podían y de mayor, cogía el coche y todos los fines de semana estaba en Macotera. Ahora su sueño es realidad, desde que abrió su propia peluquería en una de las principales calles de la villa.

¿Qué hacía en Burgos?

—Estudié y me dedicaba a la peluquería. Eran todos los veranos, navidades y puentes. Aproveché que en la última peluquería tuvieron que cerrar. Dije: “ahora o nunca”.

¿Te gusta la peluquería?

—Es lo que he hecho siempre, no sé si me podría gustar otra cosa.

¿Te formaste como peluquera?

—Estudié y fui a una academia hasta que me puse a trabajar.

¿Qué ventajas e inconvenientes hay de vivir en Macotera?

—Como inconveniente, el abandono que nos tienen a los pueblos. Ventajas, todas, la tranquilidad, la paz, conocer a todo el mundo. En el pueblo tenemos muchísimas actividades. Si tienes un problema puedes acudir a cualquier persona, te da igual quien sea, todos nos echamos una mano. No echo nada en falta de la ciudad, Salamanca está a media hora.

¿Se vino sola de Burgos?

—Me vine con mi madre, que se vino para una temporadita y al final se quedó aquí porque tiene más calidad de vida que en Burgos.

¿Cómo fue su adaptación a la vida de Macotera?

—Adaptada ya estaba, porque yo venía todos los fines de semana, entonces tampoco fue mucho el cambio. Al que le gusta Macotera, le gusta todo el año.

¿Cómo le recibieron en Macotera?

—Mucha gente me decía que si estaba loca por venirme a un pueblo a montar un negocio, pero la verdad que me recibieron mucho mejor de lo que yo esperaba. El trabajo fue exagerado, no daba a basto. Ahora la pandemia nos ha afectado mucho.

¿Hay más peluquerías en Macotera?

— Legales no.

¿Cómo lleva eso de trabajar por su cuenta?

—Quise venir al pueblo fuera como fuera y si no había trabajo había que generarlo.

¿Le gusta más ser autónoma o asalariada?

—Como ser empleado no hay nada, eso está clarísimo. Todo tiene su parte buena y su parte mala.

¿Tienen alguna ventaja los empresarios en el medio rural?

—Tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que en la ciudad, eso no cambia.

¿Está notando la caída de Macotera, la pérdida de población?

—Mucho,es un pueblo de gente mayor, que a raíz del covid ha cogido miedo. La gente se muere, no está la vida como para tener hijos, con lo cual aquí la gente joven escasea un poquito, pero los que estamos estamos juntos y hacemos piña.