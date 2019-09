El pueblo de Salamanca que ya tenía una tasa de 12 euros por perro y ahora se plantea retirarla

Cobrar una tasa por cada perro que los vecinos tienen como animal de compañía es una idea que en la localidad de Aldeatejada lleva vigente desde 2012. En concreto, las ordenanzas municipales contemplan el abono de 12 euros al año por cada una de estas mascotas.

En la localidad el registro de perros contempla la presencia de 397 canes, aunque los datos que maneja el Consistorio son de 2018 y se sabe que algunos de estos animales han fallecido, o bien sus dueños ya no los tienen con ellos, con lo que la cifra no se ajusta a la realidad. Tal como indicó el alcalde Enrique García: “No es una ordenanza que tenga buena aceptación. De hecho mucha gente no daba de alta a sus perros de manera voluntaria. El efecto recaudatorio es poco y dudamos mucho de la eficacia de esta ordenanza, con lo que estamos pensando en retirarla el año que viene”.

Lo que sí contempla el Consistorio es trabajar en otra ordenanza municipal en la que se recojan distintos aspectos de la presencia de los canes en la localidad de Aldeatejada pero sin incluir tasas.