El PSOE mantendrá la alcaldía de Babilafuente tras la renovación de su pacto de gobierno

El PSOE mantendrá la Alcaldía de Babilafuente, con Lorenzo Bautista en ella, tras la revisión del pacto de gobernabilidad del Ayuntamiento en esta legislatura entre los socialistas y los independientes de la agrupación Babilafuente Independiente Emprendedora y Natural (BIEN).

Aunque el mencionado pacto debería haberse revisado el pasado mes de junio, tal y como figuraba en el documento firmado por ambos partidos en 2019, han dejado pasar el verano y las fiestas para hacerlo y tanto el regidor como Fran González (BIEN), que seguirá como primer teniente de alcalde, confirmaron este jueves a LA GACETA que “no habrá cambios en los cargos actuales”.

Cabe recordar que en las elecciones municipales del 2019 el PSOE logró dos concejales, otros dos el BIEN y tres el PP. Por ese motivo, el acuerdo entre los dos primeros fue clave para arrebatar a los populares uno de sus ayuntamientos casi “históricos” en la zona de Las Villas.

Fran González, teniente alcalde y portavoz de BIEN, no ocultó cierto malestar por los intereses de los grandes partidos, en este caso el PSOE, a la hora de mantener las alcaldías y sus cuotas de poder. De hecho, reconoció sentirse “disgustado por no ser capaz de convencer al alcalde para llevar a cabo determinados proyectos en el municipio” aunque no especificó cuáles.

En el pleno ordinario celebrado el jueves se aprobó, por otra parte, rescindir el contrato con la empresa que debiera haber llevado a cabo la tercera fase de la pavimentación viaria en cerca de una treintena de calles del casco urbano. “Habrá que redactar un nuevo proyecto y sacarlo de nuevo a concurso incluyendo o quitando algunas calles, no hemos decidido aún, y sustituyendo una antigua tubería de fibrocemento en redes que también es necesario. Se trata de una inversión que había prevista en 240.000 euros”, explicaron Lorenzo Bautista y Fran González.