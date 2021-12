El plato sano que no puede faltar en el menú ideal de las fiestas navideñas

Disfrutar de las comidas y cenas típicas de las fiestas navideñas sin tener que enfrentarse al susto con la báscula cuando llega enero es siempre el objetivo en estas fechas y en Peñaranda lo tienen un poco más cerca gracias a la actividad realizada este lunes en la biblioteca municipal.

De la mano de María Jesús Montero Gómez, profesora técnica de cocina y pastelería, los asistentes aprendieron a preparar un menú saludable y, además, pudieron llevarse a casa las recetas con todos los ingredientes, modo de elaboración e información nutricional de los mismos.

“Preparar un menú depende siempre de las inquietudes que tenga cada uno. El que tira más por la comida vegetariana lo que quiere es combinar verdura, casi no meter la proteína de la carne, solo la vegetal y no animal y se enfoca más en los nutrientes que tiene una verdura; pero el que come un poco de todo lo que quiere es un menú variado. Aquí lo que traemos es un menú ligero para que cuando acabe la Navidad no tengamos que ir al gimnasio, y lleva carne, lleva pescado, no es totalmente vegetariano”, comentó la profesora.

A juicio de María Jesús Montero no debería faltar en el menú navideño la fruta y verdura de temporada: “por ejemplo la crema de calabaza con castañas que lleva productos de temporada que se supone son más económicos. Quitando por ejemplo la dorada o la carne, lo demás es todo de temporada y no deberían de faltar nunca en el menú aunque hagamos luego platos más suculentos; pero, sobre todo, para las cenas resultan ideales porque son mucho más ligeros y digeribles”, añadió.

Aunque los menús no pudieron elaborarse “en vivo y en directo” por la infraestructura de la propia biblioteca y también como medida preventiva ante la covid, los participantes en la actividad descubrieron con todo lujo de detalles cómo preparar un primer menú a base de verrine de apio y mejillón en escabeche como aperitivo, una lombarda a la segoviana de entrante, un asado de roastbeff con guarnición de plato principal y una macedonia de frutas para el postre.

Para los que prefieren el pescado hubo, también, otro segundo menú con un aperitivo a base de puerros con vinagreta de frutas, un entrante de crema de calabaza con castañas, una dorada a la sal con verduritas como plato principal y una mousse de limón para el postre.

Sencillo, económico y saludable son las tres claves de ambas propuestas para que las navidades no pasen mucha factura y tener, además, el éxito asegurado entre los comensales. La actividad en la biblioteca finalizó con un turno para resolver las dudas de los participantes.