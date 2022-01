El alcalde de Gajates no acude al pleno por segunda vez para aferrarse al cargo

La sesión extraordinaria convocada por la oposición de la localidad de Gajates no se pudo celebrar por falta de ‘quorum’, al no acudir al pleno los dos ediles del PSOE que actualmente conforman en equipo de Gobierno de la localidad. Esta ausencia supone repetir lo ocurrido en octubre cuando no se pudo celebrar la sesión puesto que tan solo acudieron a la convocatoria los 2 representantes de la Agrupación de Electores de Gajates y Galleguillos (UGyG), que eran los que habían convocado la sesión, Mar Carabias y Eduardo Hernández.

La dimisión del quinto edil del municipio y teniente de alcalde por el PSOE, Ramón de Cossio, sigue siendo el talón de Aquiles de la localidad. Por un lado la oposición asegura que “el edil ha presentado su renuncia y hay que darle curso, es inaceptable que esté todo paralizado. Hay que hacer que la situación se desbloquee. Este es un pueblo pequeño pero tenemos temas pendientes como el cambio de gestión de la residencia, la planta de compostaje, etc. Hemos dado una segunda oportunidad para este objetivo, pero si no se logra está la opción de ir a un Contencioso-Administrativo”.