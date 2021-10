La ‘espantada’ de este alcalde salmantino: dimite y no coge el teléfono a sus compañeros

La dimisión del alcalde de Galleguillos (pedanía de Gajates) Ramón de Cossío, que presentó su renuncia de forma telemática -según indicaron fuentes del PSOE- se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Consistorio de la localidad de Gajates al no haberla ratificado desde el 6 de septiembre. De Cossío ocupa el número dos en el grupo socialista del equipo de Gobierno de Gajates.

“Está desaparecido. No me coge el teléfono, ni contesta los mensajes. Incluso se ha mandado un requerimiento oficial a su domicilio, porque hasta que no ratifique la renuncia el Ayuntamiento no puede seguir adelante”, señala el alcalde de Gajates, Román García, “desde el verano de 2019 ha sido muy difícil comunicarle asuntos municipales y contactar con el”.

En la misma línea ratifica las dificultades para ponerse en contacto con el todavía alcalde de Galleguillos el diputado socialista de la comarca de Alba José Lucas “a mí tampoco me coge el teléfono hace tiempo y desde el grupo socialista seguimos dando la cara y queriendo hablar con el para que explique su decisión”. Esta dimisión “fantasma”, debe ratificarse de forma personal, bien ante el secretario municipal o ante el pleno, que son las fórmulas habituales. Al no haberse sustanciado ninguna de las dos la renuncia de Ramón de Cossío no es firme.