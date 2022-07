El Abadengo volverá a las calles por una sanidad “que está peor”

“A pesar de las promesas y de las protestas la situación sanitaria de la comarca está peor, por lo que no descartamos nuevas reivindicaciones antes de que termine el mes”, aseguró el presidente de la Mancomunidad de El Abadengo y alcalde de Bañobárez, José María Regalado.

A principios del pasado mes de junio la comarca de El Abadengo salió a las calles de Lumbrales, en una manifestación y concentración de protesta que contó con la participación de más de 2.500 personas, entre ellos los alcaldes y concejales de los doce municipios que forman el área de salud.

Una protesta en la que se pedía a la Junta que cubriera las plazas vacantes de profesionales médicos que venía padeciendo el centro de salud de referencia en Lumbrales. Por su parte, el Sacyl aseguró que antes del inicio del pasado mes de junio la situación estaría resuelta.

“Sin embargo, y pese a lo comprometido, la situación es ahora peor, porque a las dos plazas vacantes y una más que está de baja de larga duración, se suma un nuevo profesional de baja, con lo que de los ocho médicos asignados para la zona de salud tan solo están en servicio cuatro de ellos”, señaló ayer el presidente de la Mancomunidad.

Esta carencia de profesionales médicos en el centro de Lumbrales afecta a los doce municipios del área de salud, “ya que con esta merma no es posible que acudan a las consultas de los pueblos con la frecuencia necesaria y menos teniendo en cuenta que de los cuatro profesionales uno de ellos tiene que cubrir las guardias, con lo que son en realidad tres médicos para una docena de pueblos y no queda otra que desplazarse hasta Lumbrales a urgencias y tener la suerte de que no hayan tenido que salir a otra atención”, se quejó ayer José María Regalado.

Durante este último mes, los vecinos de la zona básica de salud de Lumbrales han estado enviando reclamaciones al Sacyl sobre la situación que están viviendo, “pero aquellos que han recibido contestación se están quejando porque lo que se cuenta por parte de la administración no son cosas ciertas”, afirmó el presidente de la Mancomunidad y portavoz de los pueblos.

La zona básica de salud de Lumbrales engloba a la población de 12 municipios: Ahigal de los Aceiteros, Bañobarez, Bermellar, Cerralbo, La Fregeneda, Fuenteliante, Hinojosa de Duero, Lumbrales, Olmedo de Camaces, La Redonda, San Felices de los Gallegos y Sobradillo.