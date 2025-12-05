La Diputación de Salamanca activa la convocatoria del Plan Bienal de Inversiones 2026–2027 para municipios menores de 20.000 habitantes Los ayuntamientos tienen hasta el 20 de enero para solicitar inversiones en obras, equipamientos y servicios esenciales

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

La Gaceta Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:35

La Diputación Provincial de Salamanca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación en Obras y Servicios 2026–2027, un programa de inversiones dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de mejorar infraestructuras, servicios públicos y equipamientos municipales durante los próximos dos años.

El plan cuenta con una dotación inicial de 30,5 millones de euros, de los cuales 8,7 millones se destinarán a los municipios con menos de 1.000 habitantes y 21,8 millones a los considerados municipios dinamizadores —aquellos que superan ese umbral poblacional—. La cantidad final que recibirá cada localidad dependerá de criterios como la población de derecho, el estado de sus servicios mínimos, la pérdida demográfica reciente o la dispersión territorial.

Obras financiables: desde agua y saneamiento hasta instalaciones culturales o deportivas

La convocatoria permite solicitar financiación para una amplia gama de proyectos municipales, entre ellos:

- Renovación del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento).

- Mejora del alumbrado público y de la eficiencia energética en edificios municipales.

- Pavimentaciones asociadas a renovación de redes.

- Cementerios, parques, consultorios, centros sociales y culturales.

- Instalaciones deportivas.

- Accesos rodados, caminos y comunicaciones.

- Suministros de equipamiento municipal.

Además, todos los municipios tienen a su disposición la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL) para identificar sus necesidades prioritarias.

Aportación municipal obligatoria

La Diputación financiará la mayor parte de cada inversión, pero los ayuntamientos deberán aportar entre un 2% y un 30% del coste según el tipo de obra y su población. Como novedad, la institución provincial podrá anticipar a los municipios el 100% de la subvención, permitiendo iniciar antes la contratación.

Plazos y requisitos

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación hasta el 20 de enero de 2026.

Posteriormente, y tras la valoración administrativa y técnica, el Pleno Provincial aprobará la relación de inversiones seleccionadas.

Cada ayuntamiento deberá acompañar su solicitud con la correspondiente documentación administrativa y técnica, así como asumir la redacción de proyectos o la ejecución de las obras cuando el presupuesto entre dentro de los límites de contrato menor.