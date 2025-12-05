Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. E.P.

La Diputación de Salamanca activa la convocatoria del Plan Bienal de Inversiones 2026–2027 para municipios menores de 20.000 habitantes

Los ayuntamientos tienen hasta el 20 de enero para solicitar inversiones en obras, equipamientos y servicios esenciales

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:35

Comenta

La Diputación Provincial de Salamanca ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación en Obras y Servicios 2026–2027, un programa de inversiones dirigido a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de mejorar infraestructuras, servicios públicos y equipamientos municipales durante los próximos dos años.

El plan cuenta con una dotación inicial de 30,5 millones de euros, de los cuales 8,7 millones se destinarán a los municipios con menos de 1.000 habitantes y 21,8 millones a los considerados municipios dinamizadores —aquellos que superan ese umbral poblacional—. La cantidad final que recibirá cada localidad dependerá de criterios como la población de derecho, el estado de sus servicios mínimos, la pérdida demográfica reciente o la dispersión territorial.

Obras financiables: desde agua y saneamiento hasta instalaciones culturales o deportivas

La convocatoria permite solicitar financiación para una amplia gama de proyectos municipales, entre ellos:

- Renovación del ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento).

- Mejora del alumbrado público y de la eficiencia energética en edificios municipales.

- Pavimentaciones asociadas a renovación de redes.

- Cementerios, parques, consultorios, centros sociales y culturales.

- Instalaciones deportivas.

- Accesos rodados, caminos y comunicaciones.

- Suministros de equipamiento municipal.

Además, todos los municipios tienen a su disposición la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local (EIEL) para identificar sus necesidades prioritarias.

Aportación municipal obligatoria

La Diputación financiará la mayor parte de cada inversión, pero los ayuntamientos deberán aportar entre un 2% y un 30% del coste según el tipo de obra y su población. Como novedad, la institución provincial podrá anticipar a los municipios el 100% de la subvención, permitiendo iniciar antes la contratación.

Plazos y requisitos

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación hasta el 20 de enero de 2026.

Posteriormente, y tras la valoración administrativa y técnica, el Pleno Provincial aprobará la relación de inversiones seleccionadas.

Cada ayuntamiento deberá acompañar su solicitud con la correspondiente documentación administrativa y técnica, así como asumir la redacción de proyectos o la ejecución de las obras cuando el presupuesto entre dentro de los límites de contrato menor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 España se retira de Eurovisión
  6. 6 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  9. 9 «Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
  10. 10 Los toros se cuelan otra vez en TVE

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Diputación de Salamanca activa la convocatoria del Plan Bienal de Inversiones 2026–2027 para municipios menores de 20.000 habitantes

La Diputación de Salamanca activa la convocatoria del Plan Bienal de Inversiones 2026–2027 para municipios menores de 20.000 habitantes