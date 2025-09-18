Los días más esperados en Bóveda

Procesión con Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Bóveda del Río Almar.

Mañana comienzan las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Angustias en Bóveda del Río Almar. Una master class de gimnasia, a cargo de la Asociación de Mujeres, marcará el inicio de cuatro jornadas de celebraciones repletas de alegría y motivos para el encuentro.

Por la noche, las peñas se concentrarán y alegrarán el ambiente en la localidad gracias a la música de la discoteca móvil Party Show. El Ayuntamiento pondrá la bebida. Más tarde, se servirá caldereta con bebida y postre en el edificio Miguel Ángel Blanco. La fiesta continuará con la discoteca móvil Lamas en la plaza Mediodía.

El sábado se servirá la paella popular en el parque municipal Miguel Delibes y, por la tarde, habrá hinchables y juegos infantiles. La macrodiscoteca El Canario animará la madrugada del domingo.

Día grande

Una animada alborada despertará a los vecinos el día grande, que será el domingo, cuando se honrará a la patrona, Nuestra Señora de las Angustias, con misa y procesión. No faltará el posterior vino de honor que ofrece el Ayuntamiento a todos los asistentes. Por la tarde, habrá exhibición de cetrería a cargo de Halcones Nava en la plaza de España. La noche será amenizada por la discoteca móvil Party Show en la plaza Mediodía.

Como es tradición en Bóveda del Río Almar, el punto final de las fiestas lo pondrá el baile del vermú con los tradicionales concursos de disfraces y bailes. Actuará un dúo musical y se hará entrega de los premios para los ganadores: 100 euros para el mejor adulto y 50 euros para el infantil.

El programa

Viernes, 19

17:30 horas. Masterclass de gimnasia organizada por la Asociación de Mujeres de Bóveda del Río Almar en el parque municipal Miguel Delibes.

20:00 horas. Concentración de peñas animada por Discomóvil Party Show, con bebida ofrecida por el Ayuntamiento en el edificio Miguel Ángel Blanco.

21:00 horas. Caldereta con bebida y postre en el edificio Miguel Ángel Blanco.

0:00 horas. Discomóvil Lamas en la plaza Mediodía.

Sábado, 20

14:30 horas. Paella con bebida y postre para todo el pueblo. Se ruega llevar sillas y mesas. En el parque municipal Miguel Delibes.

17:00 horas. Hinchables y juegos infantiles en el parque municipal Miguel Delibes.

0:00 horas. Macrodiscoteca El Canario en la plaza Mediodía.

Domingo, 21

11:00 horas. Alborada.

12:00 horas. Solemne misa y procesión en honor a Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la localidad, y posterior vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento en la plaza de España.

18:30 horas. Exhibición de cetrería a cargo de Halcones Nava en la plaza de España.

23:00 horas. Discomóvil Party Show en la plaza Mediodía.

Lunes, 22

13:00 horas. Baile del vermú amenizado por dúo musical. Durante la celebración se llevarán a cabo los tradicionales concursos de disfraces y bailes, con entrega de premios a los ganadores.

Juan Carlos Muñoz Pérez, alcalde: «Vamos a rehabilitar las casas de los maestros para ponerlas en alquiler» En Bóveda del Río Almar destaca el buen estado de los espacios públicos. Lugares como el parque municipal, el centro La Residencia o el edificio Miguel Ángel Blanco son una buena muestra de instalaciones públicas a disposición del pueblo. ¿Alguna novedad? —Vamos a rehabilitar las casas de los maestros con el programa Rehabitare de la Junta para poder ofrecerlas en alquiler social. Están elaborando el proyecto. Ahora mismo necesitamos casas en alquiler que sean habitables. ¿Con Planes Provinciales? —Hemos renovado tuberías en varias calles y tenemos casi todo el circuito nuevo. Vamos a construir una pista de pádel en una nueva zona verde que hemos creado, en la que también hemos plantado los árboles del Proyecto Arboleda. Se llama Regato Los Lobos. En Bóveda tienen las instalaciones municipales muy cuidadas. —Lo importante es contar con todos los servicios fundamentales. Hemos cambiado todo el alumbrado por luces LED y ahora vamos a empezar a mejorar las aceras. Hemos instalado recientemente climatización, aire acondicionado y calefacción por aerotermia, y queremos renovar la calefacción del consultorio médico y de las oficinas del Ayuntamiento. Además, trasladaremos el botiquín farmacéutico a un edificio más céntrico y queremos mejorar el almacén municipal, que se nos está quedando pequeño. ¿Cómo está el movimiento social? —Vamos a seguir dinamizando todas las ideas que surjan y apoyaremos las actividades que llevan a cabo las asociaciones existentes en la localidad, así como las que puedan surgir en el futuro.