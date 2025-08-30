Denuncian olor a orines y suciedad en Peñaranda La agrupación Peñaranda en Común reclama una mejora en los medios de limpieza

J. H. Peñaranda de Bracamonte Sábado, 30 de agosto 2025, 11:40

La agrupación Peñaranda en Común (PeC) reclamará en el siguiente pleno municipal una mejora de los sistemas de limpieza de la localidad. «El propósito de esta petición radica en algo que cualquier peñarandino ha podido constatar durante todo el verano y es el estado muy deficiente de la limpieza de las calles, sobre todo con manchas en las aceras y olor a orina en muchas calles» , denuncian desde PeC.

«Desde nuestra formación pensamos que el problema no proviene de los operarios de limpieza sino de una tenencia de material de limpieza obsoleto. A día de hoy existen multitud de sistemas de limpieza que, además de no suponer un gasto excesivo para las arcas municipales, pueden ayudar enormemente a un mejor mantenimiento de las calles de la localidad», detallan.

«En primer lugar hablamos, por ejemplo, de hidro-limpiadoras manuales que, a la vez que vierten agua, disponen de cepillos que frotan la superficie para eliminar la suciedad incrustada», sugieren.

«Otra propuesta que cada vez más ayuntamientos están llevando a cabo consiste en que cada cierto tiempo, más repetidamente durante el periodo veraniego, se rociaran las aceras con una sulfatadora manual provista de un desinfectante con olor a limón», añaden

«Debemos apostar por una localidad cada día más limpia no solo por la calidad de vida de sus habitantes, sino por la imagen que proyectamos a las personas que nos visitan», aconsejan desde Peñaranda en Común.