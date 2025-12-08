Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los profesores del centro salmantino con los italianos y sus alumnos. EÑE

El colegio de Doñinos logra 37.000 € para formación de profesores y alumnos

Se enmarca dentro del programa Erasmus+ y han viajado a Azores, Madeira e Italia para ello

Doñinos de Salamanca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:43

La comunidad educativa del colegio Domingo de Guzman de Doñinos ha logrado un presupuesto de 37.000 euros del programa Eramus+ por su modelo de innovación educativa a nivel provincial. «Los fondos van siempre destinados a llevar a cabo distintas formaciones para profesores y alumnos», tal como indicó la docente Cristina Novoa, una de las promotoras de la iniciativa que arrancó en 2022 y al menos se prolongará hasta 2027.

Así, este año, un total de siete docentes han podido optar a esta formación que se ha llevado a cabo en Azores y Madeira, además de Italia, donde incluso han podido contar con la presencia de una veintena de niños que viajaron a Livorno (Italia) visitando su centro y localidades como Pisa y Florencia.

El intercambio de experiencias educativas con los docentes italianos incluyó, no solo la visita al colegio de Doñinos, sino también a otros centros de Formación Profesional, de manera que pudieron conocer las distintas etapas educativas en el sistema español.

Además de los viajes para formación en otros puntos de Europa también se han llevado a cabo otras de formación para los profesores que han incluido un par de cursos sobre inteligencia artificial, otros dos sobre cuidado del medioambiente y un bloque de tres cursos dedicados al mindfulness

