Ciudad Rodrigo suspende los fuegos artificiales y un espectáculo pirotécnico de la Feria de Teatro por la ampliación de la alerta de riesgo de incendios La prórroga anunciada por la Junta de Castilla y León hace que el Consistorio suspenda «sin fecha» el cierre de la feria, mientras que la dirección del evento avanza que la obra itinerante estará en el cartel de 2026

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 28 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido ante la previsión de prórroga de la alerta por riesgo de incendios, suspender sin fecha el castillo de Fuegos Artificiales previsto para las 23:15 horas del próximo sábado, día 30.

Además, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la organización de la Feria de Teatro de Castilla y León han decidido posponer el espectáculo 'Alien's Foc', de la compañía valenciana Scura Splats, previsto para la noche del sábado a las 22:30 horas. Según han comunidado, dada la situación de riesgo de incendios y «los elementos pirotécnicos utilizados en el montaje, la representación no se llevará finalmente a cabo por precaución» y se recuperará en el programa de 2026.