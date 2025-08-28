Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los fuegos artificiales del año pasado AYTO CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo suspende los fuegos artificiales y un espectáculo pirotécnico de la Feria de Teatro por la ampliación de la alerta de riesgo de incendios

La prórroga anunciada por la Junta de Castilla y León hace que el Consistorio suspenda «sin fecha» el cierre de la feria, mientras que la dirección del evento avanza que la obra itinerante estará en el cartel de 2026

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:46

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido ante la previsión de prórroga de la alerta por riesgo de incendios, suspender sin fecha el castillo de Fuegos Artificiales previsto para las 23:15 horas del próximo sábado, día 30.

Además, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la organización de la Feria de Teatro de Castilla y León han decidido posponer el espectáculo 'Alien's Foc', de la compañía valenciana Scura Splats, previsto para la noche del sábado a las 22:30 horas. Según han comunidado, dada la situación de riesgo de incendios y «los elementos pirotécnicos utilizados en el montaje, la representación no se llevará finalmente a cabo por precaución» y se recuperará en el programa de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable
  2. 2 Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»
  3. 3 Un ciudadano entrega a la Policía Nacional 500 euros que encontró en la ranura de un cajero de un banco
  4. 4 La Guardia Civil auxilia a una persona que sufrió el ataque de avispas asiáticas en El Payo
  5. 5 «Quería conocer la ciudad más bonita de España y me estoy hinchando a jamón»
  6. 6 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  7. 7 «Todo era barro y no había calles ni edificios, por este barrio pasaban carros de combate»
  8. 8 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  9. 9 Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»
  10. 10 Rescatan de madrugada a los ocupantes de una lancha a la deriva en el pantano de Almendra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Ciudad Rodrigo suspende los fuegos artificiales y un espectáculo pirotécnico de la Feria de Teatro por la ampliación de la alerta de riesgo de incendios

Ciudad Rodrigo suspende los fuegos artificiales y un espectáculo pirotécnico de la Feria de Teatro por la ampliación de la alerta de riesgo de incendios