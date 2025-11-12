Ciudad Rodrigo inicia las obras del Palacio de Cartago

D. S. Ciudad Rodrigo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:34 Comenta Compartir

El Palacio de la Marquesa de Cartago, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, ha comenzado su proceso de recuperación con la puesta en marcha del proyecto que busca convertir este inmueble en un elemento clave dentro de la apuesta turística del municipio y la comarca: transformarlo en el centro de recepción de visitantes de Siega Verde, además de hacerlo visitable y un punto de referencia para los turistas que acudan a Miróbriga.

Tras dos intentos, la licitación de los trabajos fue adjudicada por un total de 1.139.209 euros, IVA incluido. En esta primera fase, el objetivo de las obras será solucionar los problemas estructurales que presenta el edificio debido al paso del tiempo y al escaso mantenimiento del mismo. Según explica el Consistorio, se están llevando a cabo tareas de adecuación en el interior y, posteriormente, se colocará un andamiaje y una grúa para actuar sobre la cubierta del palacio, que ha sufrido daños por los sucesivos arreglos y cambios en su composición con el paso de los años.

Junto a ello, se realizarán trabajos de impermeabilización, y una vez adecuado el exterior, se procederá a la renovación interior para habilitar el espacio de cara a su futura función. Tal y como se explicó el pasado mes de abril, se mantendrán los elementos que hacen único a este inmueble, como la fachada y las heráldicas.

Inicialmente, la planta baja será diáfana y acogerá el aula de recepción de visitantes de Siega Verde, que en el futuro ocupará la primera parte del edificio. No solo Siega Verde estará presente en este palacio: también habrá un espacio dedicado a los recursos turísticos de Ciudad Rodrigo y su comarca, ya que se plantea incluso la inclusión de una zona de productos elaborados por artesanos locales.

El Plan de Sostenibilidad Turística

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística impulsado por la Junta de Castilla y León en el enclave que conforman Siega Verde, la Villa Romana de Saelices el Chico y Ciudad Rodrigo. En el caso mirobrigense, que cuenta con una partida total de 1,8 millones de euros, además de las obras relacionadas con el palacio, se llevará a cabo la construcción de pasarelas y una senda en el entorno natural del río Águeda, que comunicará Miróbriga con sus agregados.