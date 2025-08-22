Ciudad Rodrigo candidato a la Premio a la «Mejor Conservación del Casco Histórico» de National Geografic
La localidad mirobrigense y su casco histórico son uno de los nominados por la revista
Ciudad Rodrigo
Viernes, 22 de agosto 2025, 10:29
La revista Historia National Geografic ha seleccionado a Ciudad Rodrigo como nominado en la categoría «Mejor Conservación del Casco Histórico» en los II Premios de los Lectores «+Historia».
La delegada de Comunicación en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Joana Veloso, ha agradecido a la revista Historia National Geografic la nominación al tiempo que anima a votar por Ciudad Rodrigo tanto a los mirobrigenses y como aquellas personas que nos han visitado en alguna ocasión y que «son conocedores del trabajo, esfuerzo y reivindicación que desde el Consistorio se realiza continuamente para que el casco histórico presente la mejor imagen con el apoyo inestimable de las administraciones superiores, Diputación de Salamanca, Junta de Castilla y León y Gobierno Central».
Las votaciones estarán abiertas desde este 22 de agosto, hasta el día 12 de octubre, pudiéndose acceder a través de la web historia.nationalgeographic.com.es, sorteándose por parte de la revista y entre todos los participantes diez cámaras Fujifilm Instax Mini LiPlay.
En esta categoría se premia a aquellos ayuntamientos de ciudades o pueblos españoles amurallados y que hayan dotado a su casco histórico de los elementos suficientes para que este se revalorice y constituya un recorrido interesante y clave para reconocer determinado período de la historia de España.Ciudad Rodrigo compite con Besalú (Girona); Ainsa (Huesca), Trujillo (Cáceres) y Dalt Vila (Ibiza) en la categoría de «Mejor Conservación de Casco Histórico Amurallado».
Para que el voto sea válido, hay que emitir seis votos, un nominado para cada categoría. El formulario completo para votar se encuentra en cualquier categoría y en cualquier artículo de los nominados. Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de Historia National Geographic.
Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y desde la delegación de Comunicación, que encabeza Joana Veloso, animan a todos los mirobrigenses y a aquellas personas que han tenido la oportunidad de conocer nuestra ciudad y recinto abaluartado a que voten como «mejor conservación de casco histórico amuralla».
Accede a la votación desde este enlace:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/categoria-mejor-conservacion-casco-
historico-amurallado_24010
