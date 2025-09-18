Citas por San Cipriano en Nuevo Francos

Un grupo de vecinos, en una de las citas gastronómicas.

EÑE / Paula Zorita Nuevo Francos Jueves, 18 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Las celebraciones festivas en honor a San Cipriano en la localidad arrancarán hoy y tendrán una duración de cuatro jornadas.

Así, hasta el día 2, habrá citas de ocio y gastronomía, además de los eventos religiosos más tradicionales.

Para hoy se han preparado, a partir de las cuatro y media de la tarde, las finales de los torneos, que irán seguidas de la tradicional puesta de banderines.

Desde las ocho y media será el turno de los cocinillas con el concurso de tortillas y postres, mientras que la noche arrancará con la fiesta de disfraces amenizada por Electrolatino. A las dos de la mañana se celebrará el concurso '¿Cuánto sabes de tu pueblo?' y, a la misma hora, se entregarán los premios.

Para el viernes se reservan la misa y procesión en honor a San Cipriano a la una, que irá seguida de la parrillada popular y el bingo.

A las cinco de la tarde será el turno de los juegos infantiles, con los tradicionales pucheros, y posteriormente se desarrollará un taller de repostería para los jóvenes. Un espectáculo de copla con Laura Cerdeño y el ping-pong para adultos llevará las actividades hasta la verbena con la orquesta SMS, seguida de disco móvil.

El sábado será el día de la paella de hermandad, seguida de bingo. A partir de las seis de la tarde habrá tardeo con Rumba Express, y la noche contará con la orquesta Impulso, seguida de discoteca móvil.

El cierre de las fiestas llegará el domingo con una propuesta matinal de actividades infantiles de Divertilandia desde las once y media de la mañana.

A mediodía se celebrará la decimocuarta concentración de vehículos clásicos organizada por la asociación de la localidad.

La última de las comidas de hermandad se desarrollará el domingo con las patatas meneás como plato principal. Esta fiesta se llevará a cabo en el frontón.

El cierre de las fiestas contará con el espectáculo de magia de Héctor Sansegundo en el salón.

El programa

Ampliar La paella de este año se ha reservado para el día 20.

Hoy

16:30 horas. Finales de torneos.

18:30 horas. Tradicional puesta de banderines.

20:30 horas. Concurso de tortillas y postres.

23:30 horas. Gran fiesta de disfraces con Electrolatino.

23:59 horas. Concurso '¿Cuánto sabes de tu pueblo?'. Entrega de premios a las 02:00 horas.

Viernes, día 19

13:00 horas. Misa y procesión.

15:00 horas. Parrillada popular seguida de bingo.

17:00 horas. Juegos para los más jóvenes, seguidos de los tradicionales pucheros.

18:00 horas. Taller de repostería para jóvenes.

19:00 horas. Espectáculo de copla con Laura Cerdeño.

20:15 horas. Juego de ping-pong.

23:30 horas. Orquesta SMS, seguida de disco móvil Electrolatino.

Sábado, día 20

15:00 horas. Paella, seguida de bingo.

18:00 horas. Tardeo con Rumba Express. Organiza la Asociación Juvenil Nuevo Francos.

0:00 horas. Orquesta Impulso, seguida de disco móvil.

Domingo, día 21

11:30 horas. Divertilandia.

12:00 horas. XIV Concentración de vehículos clásicos. Organiza Asociación Clásicos de Machacón.

15:00 horas. Patatas meneás, seguidas de bingo, en el frontón.

18:00 horas. Espectáculo de magia con Héctor Sansegundo.

Eva Picado, alcaldesa: «Este año la guardería será por fin una realidad» La alcaldesa de Nuevo Francos (núcleo poblacional perteneciente a Machacón), habla con LA GACETA sobre las fiestas, que están a punto de iniciarse, y también de los proyectos futuros que la localidad tiene por delante. ¿Qué destaca de la programación festiva de este año? —Sobre todo, la participación de la Asociación Juvenil de Nuevo Francos, que han incorporado al programa múltiples actividades organizadas y financiadas por ellos. Son una gran ayuda para engrandecer aún más unas fiestas de mucha actividad en la calle tanto de día como de noche. Si he de destacar algo, sería también la alta participación en las comidas populares. ¿Qué proyectos son los más importantes que se van a llevar a cabo en Nuevo Francos? —Se va a iniciar ya la obra de la guardería gracias al programa 'Crecemos' de la Diputación de Salamanca. Ese va a ser el gran reto que vamos a afrontar a partir de este año, que es cuando se va a finalizar. Confío en la demanda, ya que es un proyecto muy esperado por todos. ¿Habrá más avances urbanísticos o en tema de infraestructuras? —Vamos a centrar también las inversiones en terminar de pavimentar las aceras que están más deterioradas, mientras que el año que viene afrontaremos la mejora de zonas verdes. Tenemos en mente incorporar jardines que fomenten el ocio al aire libre entre los vecinos de nUevo Francos. Todo ello gracias a los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca.