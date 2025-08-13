Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sesión plenaria en Carrascal de Barregas. EÑE

Carrascal de Barregas adjudica la gestión de la escuela infantil en 360.000 euros

La medida durará tres años y se tomó por unanimidad de los munícipes

EÑE

Carrascal de Barregas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:49

El Consistorio de Carrascal de Barregas ha adjudicado, por unanimidad de sus munícipes, la gestión durante los próximos tres años de la escuela infantil municipal Gloria Fuertes. La empresa que se hará cargo de esta gestión es la misma que la ha llevado a cabo durante el último curso.

La adjudicación se ha realizado mediante concurso público y supondrá 360.000 euros durante el periodo de tres años por el que se ha realizado. Así, para el próximo curso habrá tres grupos para niños de entre 0 y 3 años, que podrán acudir al centro de manera totalmente gratuita.

Noelia Merino, alcaldesa de Carrascal de Barregas, ha mostrado unos resultados «más que satisfactorios de la gratuidad de la enseñanza para niños de entre 0 y 3 años, una medida que se logró el curso pasado y que tenido un éxito entre los vecinos y vecinas de la localidad y que se ha visto reflejado en el incremento en un aula que tendremos en el curso 2025-2026, pasando de dos a tres aulas».

Además, Merino ha afirmado que se trata de mantener la gratuidad de la enseñanza es «muy importante para nuestro municipio, con unos porcentajes elevados de niños de edades comprendidas entre los 0 y los 3 años, por lo que beneficiará de manera clara a las familias de Carrascal».

Por otra parte, también se ha aprobado, por unanimidad el pago de 24.079 euros por la instalación de placas solares para autoconsumo en Carrascal de Barregas.

