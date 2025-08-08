Carbajosa de la Sagrada ultima la puesta en marcha del radar rotatorio para controlar los excesos de velocidad El Consistorio ha instalado la señalética antes de comenzar con el período de prueba

EÑE / Francisco Martín Carbajosa de la Sagrada Viernes, 8 de agosto 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Consistorio de Carbajosa de la Sagrada ha dado uno de los últimos pasos antes de la puesta en funcionamiento del radar que disuadirá a los conductores de pisar el acelerador en la localidad. Así, a la instalación de las cajas que albergarán el cinemómetro en distintos puntos del municipio, se ha sumado la colocación de la señalética que avisa del control de velocidad mediante radar, uno de los elementos obligatorios legalmente antes de su puesta en funcionamiento.

Estas señales, distribuidas estratégicamente por el municipio, alertan a los conductores de la presencia del nuevo radar rotatorio, un sistema que funcionará de manera alterna entre las cuatro cabinas instaladas. Los puntos seleccionados para su colocación han sido la avenida Carbajosa, calle Salamanca, calle Juan de Herrera y calle Gil de Hontañón, ubicaciones con alta densidad de tráfico donde se han detectado reiterados excesos de velocidad.

«Los radares están ya instalados, en estos últimos días ya se han señalizado y, en breves, se iniciará el periodo de prueba», han comunicado desde el equipo de Gobierno. «Todavía no hay una fecha concreta para su puesta en marcha, pero seguramente en los próximos días. Cuando empiece a funcionar, se comunicará a los vecinos», han puntualizado.

La inversión destinada a este nuevo sistema de control de velocidad asciende a 65.000 euros, lo que ha permitido la adquisición de cuatro cabinas con poste y un radar rotatorio, una tecnología que se implanta por primera vez en Carbajosa de la Sagrada. Cabe recordar que en la localidad ya está vigente una limitación general de velocidad de 30 km/h, con algunos tramos señalizados a 40 o 50 km/h. Sin embargo, la reiterada falta de civismo de ciertos conductores que circulan muy por encima de estos límites ha motivado la instalación del radar como medida disuasoria y de control.