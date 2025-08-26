Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

«Buen ambiente y gran participación en las Ferias y Fiestas»

«Lamentamos que el PP no haya hecho ni una propuesta», responde la alcaldesa Carmen Ávila

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 26 de agosto 2025, 17:35

Las Ferias y Fiestas han estado destacadas por el «buen ambiente y gran participación» en palabras de la alcaldesa, Carmen Ávila, que junto al concejal de Festejos, Pedro Pérez, han hecho una valoración general con un agradecimiento a todos los que han hecho posibles estas celebraciones.

«Queremos agradecer a peñarandinos, peñarandinas y visitantes han hecho de Peñaranda estos días un referente de la celebración festiva», ha dicho Pedro Pérez.

«Estamos satisfechos con cómo ha ido el desarrollo, buen ambiente y gran participación», ha destacado la regidora.

Desde el Ayuntamiento la valoración final de las fiestas es positiva. «Terminaron con un éxito de participación en la degustación de la carne del lunes», ha comenzado la regidora.

«Han sido fiestas para todos los gustos, para todas las edades, porque las fiestas tienen que ser para todos los públicos y para todas las edades», ha añadido Carmen Ávila.

Los recintos de conciertos «se han llenado y para nosotros ha sido una gran satisfacción», ha valorado la alcaldesa.

"Lamentamos que el PP no haya hecho ni una propuesta", en respuesta de la alcaldesa Carmen Ávila a la valoración realizada por el Grupo Popular este martes.

