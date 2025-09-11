Bendiciones del Cristo de Valvanera

TEL Sorihuela Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:13 Compartir

La subida de la imagen del Bendito Cristo de Valvanera desde la ermita hasta la iglesia marcaba a finales de agosto la cuenta atrás para las fiestas de Sorihuela. Unas celebraciones, las más destacadas del año, que se desarrollarán con propuestas para todos desde este viernes hasta el lunes, día dedicado a la memoria de los mayordomos difuntos y a la convivencia vecinal, con la celebración de la comida al mediodía y la chocolatada con bingo por la tarde.

Las primeras actividades comenzarán este viernes con actividades deportivas, atracciones infantiles y la primera noche de baile, aunque el comienzo oficial de las celebraciones no tendrá lugar hasta el sábado, 13 de septiembre, con motivo de la víspera del Cristo. Ese día comenzará con la novena y la ofrenda floral y contará con la presencia del prior de Alba, Miguel Ángel González. Será uno de los protagonistas de la jornada y cederá el relevo a la senadora popular Esther del Brío, encargada de pregonar el inicio de las fiestas desde la Casa de la Cultura.

El pasacalles con la charanga bejarana La Abeja tomará después el testigo para abrir una larga jornada, que seguirá con la verbena y se retomará el domingo a las ocho de la mañana con el pasacalles de jóvenes y mayores para disfrutar de la invitación a perrunillas y aguardiente. Será el día más importante para los fieles al Cristo de Valvanera, que presidirá la misa por la mañana y bajará a su ermita por la tarde para iniciar allí la puja de ofrendas, marcando uno de los momentos más significativos de las fiestas de septiembre.

El programa

Hoy

17:00 horas. Campeonato de futbito.

17:00 horas. Hinchables y tren en la plazuela de la iglesia. Hasta las 19:00 horas.

22:00 horas. Macrodiscoteca Show Fest Sensation.

Mañana

18:00 horas. Novena y ofrenda floral.

19:00 horas. Actuación del grupo Coros y Danzas Virgen de la Guía, de Santa María del Páramo (León).

20:30 horas. Pregón de fiestas de la senadora, catedrática de Finanzas por la Universidad de Salamanca y escritora, Esther del Brío.

21:00 horas. Pasacalles con la charanga La Abeja en la Plaza Mayor.

23:59–4:30 horas. Música en la Plaza Mayor con la orquesta M-30.

Domingo, día 14

8:00 horas. Pasacalles con la charanga La Abeja, con invitación a perrunillas y aguardiente.

12:00 horas. Misa solemne en honor al Santísimo Cristo, cantada por la Coral de Béjar.

13:00 horas. Baile del vermú en la Plaza Mayor.

18:00 horas. Bajada del Cristo a la ermita, canto de Los Gozos, pujas y bailes con el grupo Velaí. Invitación del Ayuntamiento y mayordomos a sangría y dulces.

20:00 horas. Actuación del grupo Velaí en la Plaza.

23:59–4:30 horas. Música en la Plaza con la orquesta Vía Libre.

Lunes, día 15

12:00 horas. Misa en la ermita por los mayordomos difuntos.

14:00 horas. Comida en la Plaza Mayor (8 euros).

19:00 horas. Fin de fiestas con bingo, chocolate y roscón en la Casa de la Cultura.

Nieves García, alcaldesa: «Este verano hemos salvado el agua y no han hecho falta cisternas» Llegan las fiestas más destacadas de la localidad en honor al Cristo de Valvanera, al que se siente gran devoción. ¿Qué destaca de las fiestas de este año? —Comienzan el viernes. El sábado se celebrará el pregón de Esther del Brío y contará con la presencia del prior de Alba, Miguel Ángel González. Viene un grupo folclórico de León, de Santa María del Páramo, donde actuó el grupo Velaí el día 6. Esther del Brío es muy devota de la Santa y, por tanto, habrá un enfoque relacionado con Santa Teresa. El lunes se celebrará la misa y, si hay mayordomos, se cambiarán las varas; si no, el pueblo asumirá ese papel. Luego se realizará la comida, que incluirá migas y ternera estofada, acompañadas de sangría, agua y postre. El Ayuntamiento aporta una cantidad y los comensales otra. ¿Qué iniciativas proyecta el Ayuntamiento? —Con mucho trabajo, hemos conseguido garantizar el suministro de agua este año. También ha habido concienciación y no han sido necesarias cisternas. Se han producido algunas averías, que se han corregido de inmediato, y no han sido graves como en ocasiones anteriores. Seguimos con la obra de redes desde la zona de la Plazuela hasta la Plaza. También se va a asfaltar una zona y se comenzará el recrecimiento de la calle del Río, que se vallará con una subvención de la Diputación. Por parte de la Junta, se ha conseguido otra subvención para forrar la fachada del Ayuntamiento con piedra y para habilitar un paso en el parque que mejore la accesibilidad. Se ha realizado limpieza con los obreros subvencionados, y hago un llamamiento a los vecinos para mantener limpias sus parcelas y solares, ya que esto es responsabilidad de los propietarios.