Béjar suma un camión pluma y tres vehículos más a su flota municipal

TEL Béjar Lunes, 21 de julio 2025, 18:01 Comenta Compartir

El parque municipal de La Corredera de Béjar se convertía este lunes en el escenario de la presentación de la nueva flota de vehículos adquirida por el Ayuntamiento de la ciudad, que servirá para dar servicio a diferentes departamentos. Los vehículos, un camión con pluma, un furgón y dos coches, se destinarán fundamentalmente a las áreas de Obras y de Medio Ambiente, aunque los coches podrán utilizarse para el desarrollo de servicios generales.

El director general de Administración Local de la Junta, Emilio Arroitia, participó en el acto de presentación de la flota junto con el alcalde, Luis Francisco Martín, y miembros del equipo de Gobierno. Y es que, como detalló el regidor, la adquisición de estos vehículos nuevos, no de segunda mano, ha sido posible gracias a las diferentes líneas de ayuda de la Junta. En concreto, Luis Francisco Martín, señaló en si intervención que: «Es un Ayuntamiento que jamás compraba vehículos nuevos, siempre buscábamos el coche más barato y así han salido todos. Nos gastamos más en talleres que lo que vale el coche. La última vez que el Ayuntamiento de Béjar compró un camión nuevo fue también con gestión popular en 1996». «Vamos a intentar hasta el final poner orden en un desorden. No es fácil porque hay muchas veces que no te dejan y hay muchas personas a las que no les interesa», continuaba el regidor.

Antes de dar paso a la intervención del director general, Martín recordaba que hay varios vehículos en proceso de licitación. Hay uno más para el departamento de obras y otro para la policía. También una pick-up para La Covatilla, tres vehículos de transporte para los trabajadores de La Covatilla y una máquina pisapistas dentro del Plan de Reindustrialización. «Más de diez vehículos con una inversión importante», señalaba el regidor, que cifraba en 380.000 euros las últimas inversiones de la Junta en Béjar (187.000 euros el camión pluma, 35.000 euros el furgón y 41.000 euros los dos vehículos a mayores de la inversión en González Macías).

El alcalde concluía: «La Junta y la Diputación son los únicos que nos escuchan y atienden cuando pedimos ayuda porque. El Gobierno central ni está ni se le espera porque no ha hecho ni una inversión en dos años, pero seguiremos insistiendo porque Béjar lo necesita y porque Béjar es parte de España».

El alcalde señaló que en la anterior legislatura, en torno al año 2020, se compró un autobús por 30.000 euros que lleva gastados más de 90.000 euros en averías. Habló en ese momento de las dificultades del actual equipo de Gobierno para llevar a cabo sus proyectos: «En los plenos, el no es no por rutina para que el equipo de gobierno no saque nada adelante. Sufrimos acoso, insultos, derribo... Una forma despreciable de hacer oposición».

El director general aprovechó también para visitar el barrio de González Macías, donde el Ayuntamiento ha llevado a cabo dos intervenciones con apoyo de la Junta: la pista deportiva, que supuso 69.000 euros y el parque infantil, con 48.000 euros de inversión.

El Ayuntamiento recibió ayer la notificación de otros 103.000 euros de la Junta de Castilla y León para la contratación de otras diez personas. Se trata de las ayudas concedidas dentro de la línea Planiel.

Imagen de los vehículos entregados y de la visita a las instalaciones de González Macías.