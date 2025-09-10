Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de coches circulando por la plaza de España de Béjar. TEL

Béjar recupera la normalidad del tráfico en la plaza de España

Las carpas de las casetas han sido desinstaladas para despejar la avenida del Ejército.

TEL

Béjar

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:01

La ciudad de Béjar ha recuperado este miércoles ayer la normalidad en el tráfico de la plaza de España después de la instalación de las casetas y el cierre de calles por las fiestas patronales.

Operarios de la empresa instaladora han trabajado desde el pasado martes para retirar las carpas de las casetas en el acerón del parque municipal y la Policía Local ha retirado las vallas que impedían la circulación en el tramo de la avenida del Ejército.

De igual modo, ha quedado restablecido el tráfico en la calle Zúñiga Rodríguez ya que allí se instalaron los puestos de venta y la terraza de uno de los bares existentes. También los taxistas han regresado a la plaza de España que fueron trasladados hasta la calle Colón para evitar que aparcaran en La Corredera en la parada ubicada junto a la acera de la residencia de mayores.

Por el contrario, queda aún instalada al menos una atracción infantil en el parque municipal de La Corredera. Precisamente, ese será el escenario de la Ruta Vetona prevista para el último fin de semana de septiembre de forma paralela a la programación del Ayuntamiento con motivo de las Ferias de San Miguel.

