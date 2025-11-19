Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la instalación de los adornos navideños en la calle Libertad de Béjar. FOTOS: TEL

Béjar luce ya los primeros adornos de Navidad con la vista puesta en el 5 de diciembre para su encendido

La empresa adjudicataria trabaja este miércoles en la instalación de las luces en la calle Libertad y en la Plaza de España. La inversión es de 33.000 euros por segundo año consecutivo

TEL

Béjar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:37

La empresa adjudicataria de la instalación de las luces de Navidad en Béjar ha iniciado ya la colocación de los adornos en el centro de la ciudad.

Varios camiones de esa empresa trabajan esta mañana de miércoles en calles como Libertad y la plaza de España. En esos tramos, el tráfico se ha visto ligeramente afectado por la presencia de los vehículos con los operarios para instalar los adornos.

Se trata de la adjudicación realizada el año pasado por el equipo de Gobierno de PP y Vox ya que formalizaron un contrato por dos años consecutivos. Fue entonces cuando el Ayuntamiento aumentó el importe de la inversión a 33.000 euros en lugar de los 14.000 euros presupuestados en años anteriores. En total, el contrato ascendió a 66.000 euros para los años 2024 y 2025. La subida fue explicada en su día por el concejal de Festejos, Javier Hernández, en base al incremento de un 20 por ciento del coste de los adornos.

Los trabajos avanzarán en estos días para que las luces estén instaladas de cara al 5 de diciembre, fecha en la que el equipo de Gobierno tiene previsto proceder a la inauguración del alumbrado navideño. Al igual que en 2024, la ciudad lucirá 44 arcos luminosos para seis calles y las entradas a Béjar a mayores de las pedanías y ocho elementos para farola.

