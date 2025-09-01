Béjar cierra este lunes El Castañar por la procesión de la patrona El tráfico quedará interrumpido en esa carretera el día 8 de septiembre a las 10:30 horas con sentido circular para bajar por el tramo que conecta con el acceso a Candelario.

Imagen de la plaza central del paraje de El Castañar en Béjar.

El Ayuntamiento de Béjar cerrará el acceso al paraje de El Castañar el próximo lunes con motivo de la festividad de la Virgen del Castañar, el 8 de septiembre, festivo local.

El corte de esa carretera se materializará a las 10:30 horas por lo que los conductores sin autorización expresa no podrán llegar hasta ese paraje esa mañana después de esa hora.

El sentido del tráfico será circular para evitar atascos con entrada por la carretera de El Castañar y bajada por el tramo que conecta con el acceso a la vecina localidad de Candelario.

Además, la Policía Local multará a los vehículos mal estacionados ya que quedará prohibido el aparcamiento en el acceso a ese paraje, pero, también, fuera de los espacios especialmente destinados y señalizados para ello.

Finalmente, el Ayuntamiento de Béjar solicita la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de una jornada con especial afluencia de público en el entorno del santuario.