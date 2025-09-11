Béjar abre la oferta de empleo para iniciar la temporada de esquí en La Covatilla

Imagen de público en el telearrastre de la zona de Debutantes en La Covatilla.

TEL Béjar Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:12 | Actualizado 18:28h.

El Ayuntamiento de Béjar ha publicado en el tablón de anuncios la convocatoria de una serie de puestos de trabajo para iniciar la temporada de esquí en La Covatilla de cara a finales de año.

Para ello, el Consistorio precisa incorporar un responsable de mantenimiento mecánico y taller, un responsable del área administrativa, un técnico de mantenimiento electromecánico, un operario de remontes y un preparador de pistas.

Las personas interesadas en esas plazas de empleo tienen de plazo diez días hábiles a partir de mañana para la presentación de solicitudes y, por tanto, ese plazo acabará el 23 de septiembre (incluido).

Las bases y requisitos de cada puesto están publicados en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal.

El equipo de Gobierno afirma que, con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Béjar trabaja impulsando el empleo local y reforzando la preparación de la estación de esquí de cara a la próxima temporada.