Béjar abre la oferta de empleo para iniciar la temporada de esquí en La Covatilla
TEL
Béjar
Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:12
El Ayuntamiento de Béjar ha publicado en el tablón de anuncios la convocatoria de una serie de puestos de trabajo para iniciar la temporada de esquí en La Covatilla de cara a finales de año.
Para ello, el Consistorio precisa incorporar un responsable de mantenimiento mecánico y taller, un responsable del área administrativa, un técnico de mantenimiento electromecánico, un operario de remontes y un preparador de pistas.
Las personas interesadas en esas plazas de empleo tienen de plazo diez días hábiles a partir de mañana para la presentación de solicitudes y, por tanto, ese plazo acabará el 23 de septiembre (incluido).
Las bases y requisitos de cada puesto están publicados en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal.
El equipo de Gobierno afirma que, con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Béjar trabaja impulsando el empleo local y reforzando la preparación de la estación de esquí de cara a la próxima temporada.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.