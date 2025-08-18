Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del Ayuntamiento de Candelario. ARCHIVO

El Ayuntamiento de Candelario llama a la calma ante el avance del incendio de Jarilla hacia su sierra: «El casco urbano no peligra»

El fuego, que, en un primer momento, afectó a la zona de Hervás, se ha desplazado hacia la vertiente del Jerte

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:54

El Ayuntamiento de Candelario ha hecho un llamamiento a los habitantes de la localidad para que únicamente depositen su confianza en la información oficial, que se ha mantenido precisa desde el inicio de la emergencia.

El fuego, que, en un primer momento, afectó a la zona de Hervás, se ha desplazado hacia la vertiente del Jerte. Y es que, aunque todavía no ha alcanzado el término municipal de Candelario, no se descarta que, en las próximas horas, pueda llegar a las partes altas de la sierra, entre las que figuran zonas como El Torreón. Sin embargo, esta zona resulta ser un terreno de pedregal y matorral, lo que reduce el riesgo de daños de gran magnitud.

Ante esta amenaza, las autoridades locales han subrayado que el casco urbano y las viviendas dispersas se encuentran totalmente fuera de peligro. Asimismo, se mantiene el nivel de precaución y vigilancia, en estrecha coordinación con los organismos implicados, garantizando un flujo constante de información oficial hacia la ciudadanía.

  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
  3. 3 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  4. 4 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  5. 5 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  6. 6 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  7. 7 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  8. 8 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  9. 9 «Estuve una semana entera con 40 de fiebre sin salir de casa»
  10. 10 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios

