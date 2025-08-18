El Ayuntamiento de Candelario llama a la calma ante el avance del incendio de Jarilla hacia su sierra: «El casco urbano no peligra» El fuego, que, en un primer momento, afectó a la zona de Hervás, se ha desplazado hacia la vertiente del Jerte

La Gaceta Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 14:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Candelario ha hecho un llamamiento a los habitantes de la localidad para que únicamente depositen su confianza en la información oficial, que se ha mantenido precisa desde el inicio de la emergencia.

El fuego, que, en un primer momento, afectó a la zona de Hervás, se ha desplazado hacia la vertiente del Jerte. Y es que, aunque todavía no ha alcanzado el término municipal de Candelario, no se descarta que, en las próximas horas, pueda llegar a las partes altas de la sierra, entre las que figuran zonas como El Torreón. Sin embargo, esta zona resulta ser un terreno de pedregal y matorral, lo que reduce el riesgo de daños de gran magnitud.

Ante esta amenaza, las autoridades locales han subrayado que el casco urbano y las viviendas dispersas se encuentran totalmente fuera de peligro. Asimismo, se mantiene el nivel de precaución y vigilancia, en estrecha coordinación con los organismos implicados, garantizando un flujo constante de información oficial hacia la ciudadanía.