Aumentan los donativos y herencias destinadas a la Diócesis de Ciudad Rodrigo

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:06 Comenta Compartir

Este domingo, la Diócesis de Ciudad Rodrigo celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Por este motivo, el obispo José Luis Retana ha aprovechado para invitar a los mirobrigenses a sus participación y ha recordado la importancia de la transparencia «en tiempos que abundan las trampas».

Además, se presentó un balance de la situación de la Diócesis, que cuenta con 52 sacerdotes actualmente. El administrador Manuel Domínguez destacó un aumento de las aportaciones de los donativos y tributos, mientras que han descendido los ingresos en patrimonio o en subvenciones y señaló la llegada de herencias y legados que van destinados a la iglesia y puso de ejemplo que, en 2024, dos donaciones, una de 250.000 euros y otra de 55.000 euros, han ido a la rehabilitación de la casa parroquial de La Fuente de San Esteban y a la recuperación de una vivienda en alquiler social cuyos ingresos se derivan a la iglesia de San Felices tal y como se expresaba en las últimas voluntades