Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Antonio Pereña, Manuel Domínguez, José Luis Retana, Tita Corchete y Rafaela Sánchez D. S.

Aumentan los donativos y herencias destinadas a la Diócesis de Ciudad Rodrigo

La comunidad eclesiástica celebra este domingo el Día de la Iglesias Diocesana

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:06

Comenta

Este domingo, la Diócesis de Ciudad Rodrigo celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Por este motivo, el obispo José Luis Retana ha aprovechado para invitar a los mirobrigenses a sus participación y ha recordado la importancia de la transparencia «en tiempos que abundan las trampas».

Además, se presentó un balance de la situación de la Diócesis, que cuenta con 52 sacerdotes actualmente. El administrador Manuel Domínguez destacó un aumento de las aportaciones de los donativos y tributos, mientras que han descendido los ingresos en patrimonio o en subvenciones y señaló la llegada de herencias y legados que van destinados a la iglesia y puso de ejemplo que, en 2024, dos donaciones, una de 250.000 euros y otra de 55.000 euros, han ido a la rehabilitación de la casa parroquial de La Fuente de San Esteban y a la recuperación de una vivienda en alquiler social cuyos ingresos se derivan a la iglesia de San Felices tal y como se expresaba en las últimas voluntades

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las primeras nieves llegan a La Covatilla
  2. 2 «Ahora voy con miedo a ver a las vacas por culpa de los buitres»
  3. 3 El Hospital arrasa en el concurso de traslados médicos, pero las plazas de área en Familia no interesan
  4. 4 Confirmados dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Una furgoneta atropella a un hombre de 61 años en el paseo de San Antonio
  6. 6 Dos trasladados al Hospital tras un accidente entre una furgoneta-taxi y un coche en la avenida Portugal
  7. 7 Un salmantino asesorará a la poderosa presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
  8. 8 Nuevo atasco en la Seguridad Social: casi un mes de espera con cita previa
  9. 9 Desarticulados cuatro puntos de venta de cocaína en Salamanca y Santa Marta e intervenidas varias armas de fuego y dinero
  10. 10 «La Radioterapia ofrece nuevas alternativas a las cirugías que muchas veces eran mutilantes»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Aumentan los donativos y herencias destinadas a la Diócesis de Ciudad Rodrigo

Aumentan los donativos y herencias destinadas a la Diócesis de Ciudad Rodrigo