Arranca la puesta en marcha de la gran planta fotovoltaica de Ciudad Rodrigo La inversión ha sido de 200 millones de euros por parte de Iberdrola, generando cerca de 800 puestos de trabajo

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Sábado, 30 de agosto 2025, 15:59

La planta fotovoltaica de Iberdrola en Ciudad Rodrigo comienza su puesta en marcha. Se trata de la segunda instalación de este tipo de la compañía en la provincia de Salamanca y una de las mayores de Castilla y León, con 316 megavatios de capacidad. Según la eléctrica, cuando la instalación esté en pleno funcionamiento, producirá energía limpia para abastecer a más de 155.000 familias, lo que equivale a una población mayor de la de Valladolid y supone una reducción de 75.000 toneladas de C02 al año.

En concreto, el parque está ubicado sobre una superficie de 439 hectáreas entre los parajes de Valdecarros y la sierra de Torralba. Cuenta con más de 460.000 módulos fotovoltaicos y ha supuesto una inversión de 200 millones de euros y la creación de 800 puestos de trabajo durante los periodos punta de la construcción. Los trabajos de construcción de la planta han tenido una fuerte implicación de proveedores locales.

Según la compañía, en el caso de la instalación mirobrigense, se van a restaurar Hábitats de Interés Comunitario, y se va a construir una nueva charca para complementar la red hidrológica que se conforma en el entorno de la planta dado la importancia de la herpetofauna en la zona, además de mantener un seguimiento y mantenimiento de las charcas del entorno y de instalar una pantalla vegetal a lo largo del perímetro de la planta fotovoltaica. En cuanto a la fauna, se van a construir hoteles de insectos para incentivar la presencia de polinizadores y otros grupos de invertebrados en la zona, y cajas nido para cernícalos primilla y majanos para dar refugio a conejos de monte.

En el ámbito cultural, se ha pactado con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo la ejecución del acondicionamiento de los espacios de acceso principal a la Catedral, en la Plaza de Amayuelas, y la compañía ha patrocinado en Ciudad Rodrigo el Sistema Solar «Astróbriga», una reproducción del sistema solar, a escala 1/290.000.000.