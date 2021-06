Arranca la rehabilitación de la huerta del bosque de Béjar, pero con polémica

Gumersindo Bueno: “Es una oportunidad para poner en valor la huerta y recuperar un espacio para que pueda ser utilizado”

Por su parte, la dirección general de Patrimonio confirmó a LA GACETA, a través del su director general, Gumersindo Bueno, que el proyecto realizará mediante “criterios de conservación y mínima intervención para no inventar aquello que no existió”. Para ello, la huerta de abajo ha sido objetivo de numerosas investigaciones arqueológicas basadas en el Plan Director de El Bosque, que no han facilitado “información fiable de que no existe un rastro o evidencia de distribución formal” en ese espacio, explica Gumersindo Bueno. De hecho, añade que “pocas veces se ha hecho una inversión tan importante en investigación arqueológica” y aclara que “si hubiéramos encontrado unas evidencias formales con una distribución geométrica u otro tipo, hubiéramos tomado en cuenta esas evidencias”. Sin embargo, no ha sido así aunque sí informó del hallazgo de los restos del sistema de riego, que serán recuperados.

Así las cosas, la intervención ha dado comienzo esta semana por parte de una empresa adjudicataria, que dispone de ocho meses para acometer el proyecto ya aprobado que intervendrá también en la estructura espacial como los muros y organizar el sistema de circulación de las personas alrededor de la huerta para su disfrute. El director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, afirma que, para Béjar, Salamanca y Castilla y León, esta mejora es “una oportunidad para poner en valor la huerta y recuperar espacios para que pueda ser utilizado por las personas que lo visiten para su recreo” mediante actuaciones que “garantizan la conservación y la mejora progresiva” del conjunto renacentista.