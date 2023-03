Arancha Cabrero, Policía Local de Ciudad Rodrigo: “Al principio había gente que se dirigía al hombre”

Ciudad Rodrigo cuenta con Arancha Cabrero Jiménez como policía municipal. Hace ya quince años que tiene esta profesión con la que soñaba desde que era pequeña: “Cuando preguntaban qué quería ser yo siempre decía policía o militar, o las dos cosas”, dice risueña. En su familia no había policías, por lo que la inquietud salió de ella, algo que cogió por sorpresa a sus padres.

Representar a una figura de autoridad siendo mujer no siempre le resultó fácil: “Ahora la gente me conoce desde hace tiempo, y es diferente, pero al principio sí me sucedía alguna vez, sobre todo al tratar con personas mayor, que miraban a mi compañero, se dirigen a los hombres”, recuerda. Todavía se mueve en una profesión mayoritariamente de hombres, y es que, asegura, “soy la única mujer en el cuerpo; estamos veinte hombres y yo; siempre ha sido así”. Adora el ambiente de trabajo, pero reconoce que pocas mujeres se abren camino: “Estuve de tribunal de oposiciones hace poco, y no salió ninguna mujer; fue una decepción”, lamenta.

Matiza, además, que al comenzar su andadura, no había uniformes de mujer: “Tuve que pedir chaleco y pantalones, aunque la jefatura se portó muy bien y me trajeron lo que necesitaba. Sobre todo el chaleco era un problema, porque necesita la forma para los pechos”, recalca.