Araceli Dorado, junto a Javier Garrido, en el pleno de la moción de censura celebrado el pasado 5 de agosto. TEL

Araceli Dorado presenta su renuncia como vocal en la Mancomunidad de Agua del embalse de Béjar

Ha dado a conocer su decisión a través de un mensaje en el chat de esa entidad. Este periódico ha contactado con ella para saber los motivos, pero no ha habido respuesta por su parte

TEL

Béjar

Martes, 12 de agosto 2025, 19:17

La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Béjar, Araceli Dorado, ha presentado su renuncia a formar parte de la Mancomunidad de Agua del embalse de Béjar.

Dorado ha remitido un mensaje a un grupo de WhatsApp con presencia de integrantes de esa entidad que abastece a municipios de la comarca de Béjar para informar de su renuncia. «Acabo de presentar mi renuncia como miembro de la Mancomunidad, por lo tanto procede que abandone este chat» y agradeció a los integrantes de esa entidad su labor para finalizar mostrando sus mejores deseos. LA GACETA ha contactado con Araceli Dorado para conocer los motivos de su renuncia, pero no ha habido respuesta por su parte.

Sea como fuere, a partir de ahora, la mancomunidad deberá convocar un nuevo pleno para informar de la renuncia de Dorado y recomponer su directiva tras la salida de integrantes del anterior equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento para dar paso a los miembros del PSOE y Tú Aportas en el gobierno municipal.

De momento, no existe fecha para esa sesión plenaria de la mancomunidad presidida por el alcalde de Ledrada, Carlos Parra.

