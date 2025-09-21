La moderna «estrella» que guiará el futuro en Ciudad Rodrigo

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

La localidad de Ciudad Rodrigo afronta varios proyectos de calado que serán claves para el futuro del municipio. El desarrollo industrial, el fomento del emprendiendo y consolidar la oferta turística son algunas de las líneas estratégicas que rigen al equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Marcos Iglesias.

Uno de los lugares claves de ese futuro Ciudad Rodrigo será el antiguo centro de salud, ubicado en la Avenida de Agustín de Foxá, que se convertirá en el Centro de Innovación Social «La Estrella». Un proyecto que «será un revulsivo importante porque va a acoger la oficina de desarrollo de La Raya y propuestas de desarrollo que van desde la innovación y el emprendimiento pasando por el reto demográfico», señala el primer edil mirobrigense. De esta manera, este espacio volverá a tener vida abriendo opciones a los jóvenes que quieran dar sus primeros pasos en el mundo empresarial. «Es una oportunidad para esta zona que tantas preocupaciones tiene», recalca Iglesias, que recuerda que este proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros por parte de la Diputación de Salamanca, al que se suman 500.000 euros aportados por el Consistorio «y esperamos fondos procedentes de la Junta gracias al plan de La Raya. Además, estamos hablando con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para alcanzar algún tipo de colaboración».

Otro edificio que centra la atención de Miróbriga es el Palacio de la Marquesa de Cartago, cuyas obras de rehabilitación están próximas a su inicio. «Estamos apostando por la renovación de las estructuras turísticas y la puesta en valor de espacios como es este palacio, de los más emblemáticos y que corría peligro, y que será el centro de recepción de visitantes de Siega Verde», indica el regidor municipal. El Plan de Sostenebilidad Turística de la Junta de Castilla y León engloba además una rehabilitación de la fortificación y del centro amurallado de Ciudad Rodrigo «que embelese al visitante», junto con una senda ciclable que comunique la localidad con sus agregados en el entorno del río Águeda.

Todo esto sin olvidar el desarrollo de suelo industrial con la ampliación del Polígono Industrial Las Viñas, «con la adquisición de los terrenos necesarios por parte el ejecutivo regional», así como la licitación de las obras para el futuro polígono de Terralba, sin dejar de mirar al Águeda «con las dos pasarelas, no podemos vivir de espaldas a nuestro río, un recurso natural único».

Ligado al nombre de Ciudad Rodrigo está el Carnaval del Toro, un evento que pone a esta localidad como foco mundial durante esos días y que el Consistorio sigue impulsando para alcanzar la catalogación como Fiesta de Interés Turístico Internacional. En la edición de este 2025, varios periodistas internacionales pudieron vivir de cerca la pasión e idiosincrasia con la que Miróbriga celebra el carnaval. «Es un expediente complejo y seguimos trabajando en ello», incide Marcos Iglesias.

Además, gracias a la llegada de diversos fondos recibidos como los asociados a las plantas fotovoltaicas, la inversión es uno de los apartados más destacados del presupuesto municipal del Consistorio. «Esta siendo un año inversos, con un presupuesto que va a llegar a los 27 millones de euros que van a permitir que nuestra infraestructuras turísticas, administrativas, deportivas y de toda índole tengan una reforma adaptada a los nuevos tiempos, pero no solo lo concerniente al casco histórico, sino en todos los barrios de la localidad», anticipa el regidor municipal de cara a los próximos meses que se avecinan muy intensos en la localidad mirobrigense.