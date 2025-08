Antonio Cámara recupera la Alcaldía de Béjar en la primera moción de censura de la ciudad

TEL Béjar Martes, 5 de agosto 2025, 13:02 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha acogido este martes el pleno para debatir la moción de censura contra Luis Francisco Martín, como alcalde de Béjar, en una mañana muy calurosa y con lleno en el salón plenario de la Casa Consistorial.

La mesa de edad ha quedado constituida por Purificación Pozo y Rosa Sánchez, como concejalas de mayor y menor edad. El secretario municipal ha intervenido para confirmar que el escrito y las firmas de los concejales y concejalas son correctos y acordes a la ley y, después, Rosa Sánchez ha dado lectura al texto de la moción de censura firmada por el PSOE, Tú Aportas y las dos concejalas no adscritas así como la aceptación expresa por parte de Antonio Cámara López, como candidato a la Alcaldía.

La sesión ha contado con la presencia de todos los concejales de la Corporación municipal y numeroso público con cargos locales, provinciales y regionales del PSOE, Vox y UPL, entre otros partidos, así como alcaldes y concejales de la zona como Cristóbal o Navacarros.

Purificación Pozo ha dado la palabra a Antonio Cámara, como candidato a la Alcaldía, que ha iniciado su discurso que ha recordado que el escrito dejan claros los motivos así como que la situación en Béjar es «grave» con noticias sobre su estado y la propia gestión del Ayuntamiento con facturas sin contratos y reparadas con más de 400.000 euros en 2024 y ya en 2025 superada esa cifra junto con una incapacidad en la gestión a la hora de negociar y dialogar.

También ha hecho alusión a los presupuestos prorrogados, que fueron aprobados en 2023 por PSOE, Tú Aportas y Ciudadanos, a los problemas de limpieza en la ciudad, ausencia de desbroces, el problema de la gestión de personal y los recursos del Ayuntamiento con problemas en múltiples áreas, con una oferta de empleo en 2025 que no recogen las necesidades reales del Consistorio, sin agentes de Policía Local suficientes y un intento de privatización debido a la incapacidad de gestión de Luis Francisco Martín.

Mención al caso asesores

Mención aparte ha realizado al caso de los asesores, que ha asegurado que pudieron ver documentación importante, y también al pacto de gobierno de PP y Vox porque ha llevado a la falta de gestión de la ciudad. «Hya que reflotar Béjar, que no se hunde, y para ello ha que contar con la ciudadanía. Hay que volver a la negociación que rompieron el alcalde y la teniente de alcalde porque hay que velar por el bien común, pero aquí se ha velado por el bien personal. Hay que gobernar y por eso, presentamos esta moción de censura», ha concluido Antonio Cámara.

También ha intervenido el alcalde, Luis Francisco Martín, para asegurar que: «Cámara habla de que la situación de esta ciudad es un desastre, pero gobernaban ellos cuando entramos nosotros». También ha hablado de un pacto de acoso y derribo para tumbar el gobierno del PP y Vox y ha defendido su gestión, pero ha afirmado que el voto va a ser favorable para Antonio Cámara. «Hoy es un día histórico porque es la primera vez que se hace una moción de censura en Béjar y se cambia un alcalde porque no se respeta la soberanía popular», ha afirmado. «El 53 por ciento de la población quisieron que gestionara la derecha con PP y Vox con más de 350 votos de diferencia con la izquierda», ha recordado. «Hoy 673 bejaranos han sido traicionados por dos tránsfugas porque, con su voto, va a hacer gobernar a los que no querían para Béjar. Volvemos a vivir un momento histórico porque será dos veces alcalde sin ser elegido. La primera traicionando a su compañera y la segunda, con votos que no son suyos», ha añadido.

Enfado de Martín

Por otro lado, ha asegurado que los socialistas pueden mentir, pero no pasa nada y ha afirmado que quería parecerse a Pedro Sánchez y va por muy buen camino con sus «artimañas y juego sucio» en un momento en el que Rosa Sánchez le ha recordado que el tiempo de intervención son cinco minutos. En ese momento, Luis Francisco Martín se ha mostrado enfadado por el intento de cortar su discurso y ha pedido que le gustaría terminar su intervención. «Hemos trabajado sin descanso, no nos hemos ido de vacaciones y más cosas que, con por el tiempo, no puedo acabar. Miramos por el bien de la ciudad y no por nuestro interés. Usted no es de Béjar ni vive en Béjar y dirá que, en dos años, no se puede hacer nada, pero a nosotros si se nos ha exigido» ha afirmado también. Su intervención ha provocado en varias ocasiones los murmullos de los presentes así como la petición de Rosa Sánchez, concejala del PSOE, de respeto para su persona ya que la ha acusado de haber intervenido pocas veces en los plenos de la legislatura al contrario que en el pleno de la sesión de la moción de censura. «Señores socialistas, su presidente lleva más de cuatro años sin presupuestos bastante más que yo. Nos vamos con la cabeza bien alta. Deseo que ese odio hacia mi persona en las redes cese y vamos a hacer una oposición firme y seria, lo que a nosotros nos faltó. Nos vamos con la legalidad y honestidad. Reconquistaremos la ciudad», ha concluido.

Después, ha tomado la palabra el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, para afirmar que ha terminado por «todo lo alto» y le ha acusado de usar la mentira, que es «lo peor que se le puede hacer a un ciudadano». «Podía haber quedado muy bien, pero ha quedado muy mal. Ha dejado caer ciertas cosas sobre que no se quiere respetar la democracia y los ciudadanos deben estar enfadados, es terrorífico», ha asegurado.

Además, ha añadido que la gestión del PP no tiene nada de lo que presumir y ha dado lectura a un escrito sobre su partido: «no es un día cualquiera, es un día en el que esta Corporación municipal tiene que decidir si sigue tolerando la parálisis de su gestión o si da un paso firme hacia la regeneración democrática. Es el día de votar una moción de censura y no estamos aquí por capricho sino porque Béjar está en una situación insostenible», ha leído.

«Opacidad y escándalo»

También ha afirmado que «su mandato ha estado marcado por la opacidad y el escándalo, que no ha sido por las trabas de la oposición y las dos concejalas no adscritas sino por las mentiras y el poco trabajo del hasta hoy alcalde de la ciudad, por la manipulación de los medios y los cantos de sirena». «Manipulación es culpar a la oposición a la falta de respeto del alcalde» ha leído en dos ocasiones para añadir que, desde el verano de 2023, la ciudad ha estado gobernada por una coalición, que no ha hecho nada ni siquiera unos presupuestos municipales. «No hay limpieza, ni diálogo con los representantes vecinales ni con los trabajadores. La ciudad está paralizada y la estación de esquí en una situación lamentable como también El Bosque. Todo ello ha sufrido una gestión catastrófica y ha dejado de ser una ciudad que ilusiona. Béjar ha perdido población, pero estamos por debajo de los 12.000 habitantes porque no hay oportunidades, ni empleo ni inversión ni liderazgo».

También ha nombrado el caso de los asesores, que accedieron a asesores con datos de la población, y ha culpado de consentirlo y justificarlo a Luis Francisco Martín y Purificación Pozo, y ha recordado que dos concejalas dejaron el PP por sus mentiras y que la sentencia del Constitucional ha llegado para ordenar el reglamento y que esa decisión será una herramienta democrática como mecanismo para corregir el rumbo. «Hoy esta moción cuenta con el apoyo de diez concejales, que no se le olvide a nadie, ante estos dos años de desgobernanza para decir basta a esos dos años con una mayoría legítima, del 60 por ciento. No votamos contra una persona, sino por esta ciudad, por su gente y su futuro», ha finalizado.

Pozo habla «en serio»

Después, ha tomado la palabra Purificación Pozo para hablar «en serio» de la moción de censura presentada por la oposición. Desde Vox, queremos dejar claro que la moción de censura sea una excusa para que busquen un sueldo, un sillón de mando y llenarse los bolsillos a costa de los bejaranos. «No estamos dispuestos a que sea una maniobra para que unos pocos llenen de poder como el presidente del Gobierno sin importar el bienestar de los ciudadanos. Béjar merece un liderazgo honesto y responsable que trabaje por el bien de los vecinos y no por intereses personales. No puede ser una excusa para repartirse cargos y beneficios», ha afirmado.

Además, ha acusado a Antonio Cámara de tener sueldos elevados y un despilfarro de dinero durante la legislatura pasada con asistencia a ferias por 60.000 euros, más de un millón de euros de pérdidas en La Covatilla o 200.000 euros en las fiestas. «Cuanto más dinero, más digno es el cargo de alcalde ¿no?. Dígaselo a los alcaldes de los pueblos pequeños y si ahora usted no se lo pone, ¿ya no será tan digno?. Desde Vox, nos opondremos a que se pongan sueldos ni vamos a consentir que el poder se convierta en un negocio», ha defendido. «Es la segunda vez que engaña a los ciudadanos y la segunda vez que se sienta en el sillón, como un dictador» ha asegurado en medio de los abucheos del público para añadir que se lo pregunten a sus compañeros en la Sierra de Francia. «Lo único que hace es desvirtuar el resultado electoral de 2023 y está siguiendo los pasos de Pedro Sánchez. Es la verdad. Los bejaranos quisieron un giro a la derecha por su inoperancia ya que no hizo nada cuando estuvo en el gobierno. Vive en la provincia de Ávila y es representante en la Diputación de Salamanca» ha asegurado para añadir que la moción de censura es una excusa para bloquear el gobierno y la mejora de la ciudad.

«Miente diciendo que se sienta porque quiere el bien de Béjar, no es verdad, porque ha votado por sistema a todo lo que traíamos bueno para la ciudad» ha defendido. «Ahora tendrá el mismo tiempo para cambiar las cosas o solamente busca un puesto o un protagonismo. Si en ese tiempo que estuvo de alcalde no fue capaz de hacer nada, dígame ¿qué cambia ahora?. Tendría que demostrar si quiere un cambio o quiere un titular. Siempre vamos a estar del lado del ciudadano para defender los intereses de los vecinos de Béjar. No nos vamos a quedar callados ante las injusticias ni ante las malas prácticas porque nuestro compromiso es con la gente y sus necesidades», ha finalizado.

La lectura de los votos

Después, ha vuelto a intervenir Luis Francisco Martín para denunciar que se han cortado su tiempo de intervención y el secretario ha dado paso a la votación, que ha contado con los votos a favor de PSOE, Tú Aportas y las dos no adscritas y los votos en contra de PP y Vox. Las risas han saltado cuando Luis Francisco Martín ha votado «siempre no» y José Luis Rodríguez Celador ha votado «siempre sí». El secretario ha dado lectura a los votos en un pleno en el que ha prosperado la moción de censura para, después, ser elegido como alcalde.

Ha tirado de ironía para afirmar que, según otros, viene a beneficiarse de Béjar. «El hecho de que estén a mi lado, voy a seguir siendo activista y defensor de los Derechos Humanos» ha afirmado para dar las gracias a los compañeros del PSOE y a los compañeros de otros partidos. «Esta vez no me voy a emocionar porque es muy duro tomar una situación como esta. Ya es un cambio de vida entrar en una lista electoral. Quiero agradecer como hice al principio de esta legislatura, al resto de concejales y concejalas» para añadir que: «vamos a trabajar por una ciudad y por una comarca. Va a haber plenos y momentos para saber la situación actual del Ayuntamiento porque estamos en una situación grave. La moción de censura procede de la ley, que emana del pueblo. No es un buen momento para presentarla, pero se produjeron unos hechos que provocaron la salida de dos concejalas».

Finalmente, ha pedido ayuda porque hay realidades y datos y esos son los que tenemos que coger. «Desde ahora mismo, nos ponemos a trabajar con un plan de choque y una reorganización administrativa con acortamiento de plazos respetando lo que ya está en marcha y renegociaremos el Plan de Fomento. Nos ponemos a su servicio», ha concluido. Con numerosos aplausos, Antonio Cámara ha cerrado la sesión de la moción de censura.