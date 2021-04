‘Alerta mascotas’: localizan salchichas con agujas contra los perros

La preocupación y el temor de los propietarios de perros ha vuelto a la ciudad de Béjar después de la aparición de salchichas con agujas en su interior con el claro objetivo de causar daño a los perros, fundamentalmente.

Y es que la aparición de al menos dos carteles con esa advertencia en la zona del parque canino existente junto a la isla de La Aliseda ha levantado la voz de alarma entre los usuarios de ese recinto. Las salchichas con agujas en el interior sirven de cebo para los perros. Una vez digeridas, les causa graves daños en su aparato digestivo llegando incluso a provocarles la muerte. De hecho, un veterinario consultado por este periódico explicó ayer que “las agujas se van clavando en el fondo de la boca, en la faringe, el esófago y estómago y les provoca una muerte agónica”. Además, detalló que “si se realiza una radiografía al animal se localizan las agujas pero no se puede intervenir en el fondo de la boca, por ejemplo” y añadió que el malestar del perro se puede prolongar entre una semana y dos semanas durante las que “no come, solamente bebe” y acaba “muriéndose de dolor”. En cuanto al sistema elegido para hacer daño a los perros, el experto comentó que “las salchichas y las agujas son herramientas accesibles para la persona que quiere hacer daño al animal al contrario que sucede con el veneno, que puede ser comprado pero deja rastro” y concluyó que “es una venganza a los dueños a través del perro pero no se dan cuenta que sufre el animal”.

La situación detectada en el barrio de Los Praos ha sido ya puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Béjar a través de la concejalía de Medio Ambiente. El concejal delegado, José Ángel Castellano, mostró ayer su malestar por este tipo de comportamientos y informó haber trasladado el problema a las cooperativas de limpieza para que refuercen la vigilancia en esa zona de Los Praos para evitar la presencia de salchichas con agujas.