La alcaldesa de Castellanos, Victoria Manjón, recupera su dedicación exclusiva

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos aprobó la nulidad de las mociones que en los últimos meses habían retirado la retribución a la alcaldesa, Victoria Manjón (PP), devolviéndole así su salario en régimen de dedicación exclusiva.

La regidora, que percibirá 1.500 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas anuales, recupera su sueldo tras anularse dos acuerdos plenarios previos: el primero, impulsado por el PSOE en marzo, y el segundo, por VOX en mayo. Ambos solicitaban la eliminación de dicha retribución.

La sesión plenaria no estuvo exenta de tensión, que saltó sobre todo a raíz del sexto punto del orden del día, que abordó la anulación de la moción presentada por VOX en el anterior pleno, ya que hubo un defecto en el procedimiento. La renuncia de la exconcejala socialista Ana Vanesa Sánchez debía haberse incluido como punto previo en el orden del día, conforme a la legalidad vigente, antes de abordar las mociones de urgencia.

Esto desató un cruce de acusaciones sobre todo con tres participantes, Ildefonso Curto, el concejal no adscrito, Fidel Hernández, de VOX, y Luis Minguela, portavoz del PP. Los dos primeros señalaron que «la organización del orden del día es responsabilidad directa de la Alcaldía», mientras que Minguela justificó la decisión y aseguró que «se actuó con la intención de que Ana Vanesa Sánchez pudiera votar durante todo el pleno, se actuó de buena fe» y calificó de «gracioso» el debate generado, ya que, manifestó que «nos estáis echando en cara el error en el orden del día que os favorecía a vosotros y a vuestros intereses, ya que si no, no hubiese salido adelante ni siquiera la urgencia de la moción que presentó Fidel».

Además, Minguela insinuó que la moción pudo haberse ocultado intencionadamente al no incluirse expresamente en el orden del día, lo que consideró un acto con «premeditación y alevosía». Por su parte, Curto admitió no dudar de la «buena fe» de la Alcaldía, pero argumentó que si la renuncia de Sánchez se hubiera incluido formalmente en el orden del día, VOX probablemente no habría presentado su propuesta».

La anulación fue aprobada con cinco votos a favor del equipo de Gobierno, uno en contra (VOX) y tres abstenciones (PSOE y Curto), contando con la ausencia de la concejala no adscrita Belén Vacas, que no pudo asistir por motivos personales.

Fidel Hernández advirtió que «la moción se ha presentado dos veces y podría haber una tercera, quién sabe», y añadió que «se están utilizando tretas judiciales y administrativas para no llevar a cabo el deseo del pleno que ha votado dos veces y que deja claro la intención de la mayoría de eliminar la retribución salarial de la alcaldesa Victoria Manjón, y sobre esto, explicó que «se está estudiando jurídicamente y se reservan la posibilidad de emprender acciones legales contra todo lo que está sucediendo desde VOX».

El pleno también dio luz verde a la nulidad de la moción socialista aprobada en marzo. Esta decisión fue respaldada por seis votos y sustentada en contundentes informes jurídicos, que consideraron la urgencia de la moción «no motivada» y su contenido «contrario al ordenamiento jurídico». Minguela subrayó que los dictámenes del servicio jurídico municipal, la Diputación y la Delegación del Gobierno son «demoledores».

Uno de los puntos más debatidos fue la elección de los festivos locales para 2026. Mientras que la oposición defendía mantener el 15 de mayo por su arraigo cultural, especialmente agrícola, el equipo de Gobierno propuso el 2 de febrero (San Blas) y el 12 de julio, primando la conciliación laboral y familiar. La propuesta salió adelante con cinco votos frente a cuatro.

En el ámbito económico, se aprobó la Cuenta General de 2025, destacando un superávit superior a los 300.000. También tomó posesión de su cargo Alfredo Caballero, edil del PSOE que sustituye a Ana Vanesa Sánchez.