Salamanca, tierra de emigrantes

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

La crisis del pan

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

La crisis del pan

El arranque de la «industria» del español

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

El arranque de la «industria» del español

Las chicas del cable

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Las chicas del cable

Dos ministros salmantinos en el Gobierno de España

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Dos ministros salmantinos en el Gobierno de España

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:08

Resulta sorprendente encontrar en las páginas de LA GACETA de los años veinte anuncios de numerosas compañías navieras que ponían a disposición de los emigrantes que querían probar fortuna al otro lado del Atlántico.

Pero así fue como la primera gran emigración se trasladó a Cuba y Argentina fundamentalmente, hasta el punto de que se montaron asociaciones como el Club Villarino en La Habana, que todavía hoy perdura.

Después, en los años sesenta se produjo otro gran éxodo de salmantinos que buscaban un futuro mejor. Esta vez fue hacia Francia, Alemania y Suiza, donde el emigrante buscaba un trabajo con el que incluso alimentar a los familiares que dejaba en el pueblo.

Ahora, después de la crisis del 2008, también se ha producido una fuga de talentos jóvenes a otras partes del mundo donde les ofrecen verdaderas expectativas económicas y de vida. El cuento de nunca acabar.

Salamanca, tierra de emigrantes

Salamanca, tierra de emigrantes

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

César Real de la Riva puso en marcha en la Universidad de Salamanca los Cursos de Verano para extranjeros en julio de 1964 cambiando la fisonomía de los meses estivales en la ciudad

El 30 de noviembre de 1929 Telefónica inauguró su nueva central en la plaza de los Bandos y puso en funcionamiento el teléfono automático

José María Gil Robles y Cándido Casanueva ocuparon las carteras de la Guerra y de Justicia, respectivamente, durante la Segunda República y fueron homenajeados con un banquete para 4.000 personas en Salamanca

Franco inició en 1954 su periplo abriendo compuertas de embalses en el de Santa Teresa; luego vendrían Saucelle, Aldeadávila y la presa de Almendra

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, inauguró los primeros tramos de las autovías A-62 y A-50 que conectan Salamanca con Valladolid y Madrid, respectivamente

Alfonso XIII finalizó en Las Batuecas, La Alberca y Béjar su recordado viaje por Las Hurdes. Esta fue la estrecha relación del monarca con Salamanca

El asesinato de dos hermanos en La Alamedilla, la muerte de un guardia de asalto en la Plaza Mayor y los sucesos de Mancera de Abajo, con otros tres muertos, abonaron el camino hacia la Guerra Civil en Salamanca

Esta semana se cumplen 70 años de las Conversaciones de Salamanca, un congreso organizado por el Cine Club del SEU que supuso un hito en la historia del séptimo arte por su aperturismo

