«La guerra ha terminado». Con este titular, LA GACETA abría su edición del 2 de abril de 1939, un ejemplar de apenas dos páginas (una hoja por ambas caras) en el que se recogía en grandes letras el último parte de guerra firmado por Franco en Burgos.

Una primera página histórica que a todo periodista de la época le hubiera gustado diseñar por la envergadura de la noticia y que en esta ocasión le tocó a Juan Aparicio, entonces director del periódico.

El fin de la guerra se vivió con alegría. El obispo Pla y Deniel ordenó que se cantara un Te Deum en la Catedral, las campanas de las iglesias se sumaron volteando sus campanas y la Plaza Mayor apareció iluminada como en sus mejores momentos para celebrar un concierto de bandas militares y el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales.