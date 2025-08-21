Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

Un Te Deum en la Catedral, fuegos artificiales en la Plaza Mayor y las campanas volteando en las iglesias dieron la bienvenida a la paz

Salamanca, tierra de emigrantes

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

La crisis del pan

La crisis del pan

El arranque de la «industria» del español

El arranque de la «industria» del español

Las chicas del cable

Las chicas del cable

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:03

«La guerra ha terminado». Con este titular, LA GACETA abría su edición del 2 de abril de 1939, un ejemplar de apenas dos páginas (una hoja por ambas caras) en el que se recogía en grandes letras el último parte de guerra firmado por Franco en Burgos.

Una primera página histórica que a todo periodista de la época le hubiera gustado diseñar por la envergadura de la noticia y que en esta ocasión le tocó a Juan Aparicio, entonces director del periódico.

El fin de la guerra se vivió con alegría. El obispo Pla y Deniel ordenó que se cantara un Te Deum en la Catedral, las campanas de las iglesias se sumaron volteando sus campanas y la Plaza Mayor apareció iluminada como en sus mejores momentos para celebrar un concierto de bandas militares y el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales.

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

César Real de la Riva puso en marcha en la Universidad de Salamanca los Cursos de Verano para extranjeros en julio de 1964 cambiando la fisonomía de los meses estivales en la ciudad

El 30 de noviembre de 1929 Telefónica inauguró su nueva central en la plaza de los Bandos y puso en funcionamiento el teléfono automático

José María Gil Robles y Cándido Casanueva ocuparon las carteras de la Guerra y de Justicia, respectivamente, durante la Segunda República y fueron homenajeados con un banquete para 4.000 personas en Salamanca

Franco inició en 1954 su periplo abriendo compuertas de embalses en el de Santa Teresa; luego vendrían Saucelle, Aldeadávila y la presa de Almendra

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, inauguró los primeros tramos de las autovías A-62 y A-50 que conectan Salamanca con Valladolid y Madrid, respectivamente

Alfonso XIII finalizó en Las Batuecas, La Alberca y Béjar su recordado viaje por Las Hurdes. Esta fue la estrecha relación del monarca con Salamanca

El asesinato de dos hermanos en La Alamedilla, la muerte de un guardia de asalto en la Plaza Mayor y los sucesos de Mancera de Abajo, con otros tres muertos, abonaron el camino hacia la Guerra Civil en Salamanca

