El problema del agua en Salamanca

El Ayuntamiento recuperó el servicio de aguas en manos privadas en 1922 por su mala calidad, y medio siglo después dimitió en pleno por las sanciones a unos concejales denunciados por la falta de cloro en la potabilizadora

Una revolución para acabar con el caos circulatorio en Salamanca

Una revolución para acabar con el caos circulatorio en Salamanca

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

Un oasis en el páramo industrial salmantino

Un oasis en el páramo industrial salmantino

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Dos episodios separados por medio siglo pero con un mismo denominador común: la mala calidad de agua que obligó a numerosos ciudadanos a acudir al médico por problemas instestinales.

El primero ocurrió en 1922. El agua sabía tan mal que algunos ciudadanos se negaron a pagar a al empresa concesionaria, la Sociedad Española de Aguas y Saneamiento. Y como esta compañía les cortó el suministro, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto y llegó a retirarle la concesión y recuperar el servicio, un hecho que costó muchísimo, porque la compañía privada llevó el asunto a los tribunales.

En mayo de 1977 LA GACETA afirmaba que el agua estaba «verdaderamente contaminada». Se descubrió que se había terminado el cloro por falta de pago y faltó en una de las plantas potabilizadoras, por lo que aparecieron numerosos casos de vecinos con dolores de estómago, vómitos y mareos.

El caso llegó a los tribunales y dos funcionarios y dos concejales fueron sancionados. En solidaridad con ellos, alegando que estaban indefensos, el pleno del Ayuntamiento, sin importar el color político, dimitió como forma de protesta.

Y, poco después, el pueblos salió en manifestación para pedir que el agua potable llegara en condiciones al barrio de Salas Pombo, en lo que todo el mundo consideró como la primera gran manifestación de la democracia en Salamanca.

Siguientes episodios

Te podría gustar

El problema del agua en Salamanca

La puesta en funcionamiento de los semáforos, la zona azul y la grúa municipal favorecieron la fluidez del tráfico en el centro de la ciudad

Medio centenar de religiosos fueron expulsados en Salamanca durante la República en la que el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil

Mientras el padre Basabe iniciaba en marzo de 1952 «ladrillo a ladrillo» su proyecto del Milagro de San José, la Virgen de la Pñea de Francia era coronada en la Plaza Mayor con todo boato tres meses después

Roberto Heras pasó en 2005 a la historia del ciclismo al conseguir su cuarta ronda española, un récord que todavía nadie ha superado

La inauguración de la fábrica de zapatilas Tejisa en 1944 supuso un espejismo en el famélico camino de la industria salmantina del siglo XX

Un Te Deum en la Catedral, fuegos artificiales en la Plaza Mayor y las campanas volteando en las iglesias dieron la bienvenida a la paz

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

César Real de la Riva puso en marcha en la Universidad de Salamanca los Cursos de Verano para extranjeros en julio de 1964 cambiando la fisonomía de los meses estivales en la ciudad

