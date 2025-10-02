Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Dos episodios separados por medio siglo pero con un mismo denominador común: la mala calidad de agua que obligó a numerosos ciudadanos a acudir al médico por problemas instestinales.

El primero ocurrió en 1922. El agua sabía tan mal que algunos ciudadanos se negaron a pagar a al empresa concesionaria, la Sociedad Española de Aguas y Saneamiento. Y como esta compañía les cortó el suministro, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto y llegó a retirarle la concesión y recuperar el servicio, un hecho que costó muchísimo, porque la compañía privada llevó el asunto a los tribunales.

En mayo de 1977 LA GACETA afirmaba que el agua estaba «verdaderamente contaminada». Se descubrió que se había terminado el cloro por falta de pago y faltó en una de las plantas potabilizadoras, por lo que aparecieron numerosos casos de vecinos con dolores de estómago, vómitos y mareos.

El caso llegó a los tribunales y dos funcionarios y dos concejales fueron sancionados. En solidaridad con ellos, alegando que estaban indefensos, el pleno del Ayuntamiento, sin importar el color político, dimitió como forma de protesta.

Y, poco después, el pueblos salió en manifestación para pedir que el agua potable llegara en condiciones al barrio de Salas Pombo, en lo que todo el mundo consideró como la primera gran manifestación de la democracia en Salamanca.