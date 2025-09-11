PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA
Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra
Mientras el padre Basabe iniciaba en marzo de 1952 «ladrillo a ladrillo» su proyecto del Milagro de San José, la Virgen de la Pñea de Francia era coronada en la Plaza Mayor con todo boato tres meses después
Salamanca
Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:17
El año 1952 representa en Salamanca dos formas de entender el catolicismo de la posguerra en la España de Franco. Por un lado encontramos uno de los mayores actos de exaltación religiosa que se recuerda con la coronación de la Virgen de la Peña de Francia en la Plaza Mayor, un hecho que congregó a cerca de 50.000 personas el 4 de junio.
Y apenas unos meses antes, a través de la radio, el padre Basabe llamaba a la población a colaborar «ladrillo a ladrillo» a la construcción en el barrio de la Prosperidad del Milagro de San José, un proyecto que incluía una iglesia, un pabellón escolar, talleres, salones de recreo y hasta un teatro.
A pesar de la magnitud del acto de coronación de la Virgen de la Peña de Francia, es posible que caiga en el olvido; el legado del padre Basabe en el barrio de la Prosperidad seguro que no.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.