El año 1952 representa en Salamanca dos formas de entender el catolicismo de la posguerra en la España de Franco. Por un lado encontramos uno de los mayores actos de exaltación religiosa que se recuerda con la coronación de la Virgen de la Peña de Francia en la Plaza Mayor, un hecho que congregó a cerca de 50.000 personas el 4 de junio.

Y apenas unos meses antes, a través de la radio, el padre Basabe llamaba a la población a colaborar «ladrillo a ladrillo» a la construcción en el barrio de la Prosperidad del Milagro de San José, un proyecto que incluía una iglesia, un pabellón escolar, talleres, salones de recreo y hasta un teatro.

A pesar de la magnitud del acto de coronación de la Virgen de la Peña de Francia, es posible que caiga en el olvido; el legado del padre Basabe en el barrio de la Prosperidad seguro que no.