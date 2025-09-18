Miguel Ángel García-Mochales Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El 31 de enero de 1932 partió con destino a Irún desde la estación de tren de Salamanca la primera expedición de jesuitas expulsados de España por orden del presidente de la República, Manuel Azaña. Más de 2.000 personas fueron a despedirles y mostraron su desaprobación por la enorme labor que habían realizado en Salamanca.

Pero la inquina del Gobierno hizo que incluso se inautaran los edificios que la Compañía de Jesús tenía en Salamanca, como el Noviciado del paseo de San Antonio y otro inmueble en la calle Serranos.

La cuestión religiosa en la época fue a peor. Se suspendieron las procesiones, se quitaron los crucifijos de las escuelas, se eliminó la enseñanza religiosa...

Incluso, el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil. Y eso que por esa época de mil enterremanientos solos dos querían ser enterrados civilmente.

La división en España comenzaba a fraguarse.