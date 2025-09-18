Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Medio centenar de religiosos fueron expulsados en Salamanca durante la República en la que el Ayuntamiento se incautó del cementerio para converirlo en un camposanto civil

Otros episodios
Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Dos formas muy distintas de entender el catolicismo en la posguerra

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

El rey de la Vuelta a España es de Béjar

Un oasis en el páramo industrial salmantino

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Un oasis en el páramo industrial salmantino

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

Salamanca, tierra de emigrantes

Salamanca, tierra de emigrantes

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:06

El 31 de enero de 1932 partió con destino a Irún desde la estación de tren de Salamanca la primera expedición de jesuitas expulsados de España por orden del presidente de la República, Manuel Azaña. Más de 2.000 personas fueron a despedirles y mostraron su desaprobación por la enorme labor que habían realizado en Salamanca.

Pero la inquina del Gobierno hizo que incluso se inautaran los edificios que la Compañía de Jesús tenía en Salamanca, como el Noviciado del paseo de San Antonio y otro inmueble en la calle Serranos.

La cuestión religiosa en la época fue a peor. Se suspendieron las procesiones, se quitaron los crucifijos de las escuelas, se eliminó la enseñanza religiosa...

Incluso, el Ayuntamiento se incautó del cementerio para convertirlo en un camposanto civil. Y eso que por esa época de mil enterremanientos solos dos querían ser enterrados civilmente.

La división en España comenzaba a fraguarse.

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

A continuación en Historias de Salamanca

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Adiós, jesuitas. Hola, cementerio civil

Mientras el padre Basabe iniciaba en marzo de 1952 «ladrillo a ladrillo» su proyecto del Milagro de San José, la Virgen de la Pñea de Francia era coronada en la Plaza Mayor con todo boato tres meses después

Roberto Heras pasó en 2005 a la historia del ciclismo al conseguir su cuarta ronda española, un récord que todavía nadie ha superado

La inauguración de la fábrica de zapatilas Tejisa en 1944 supuso un espejismo en el famélico camino de la industria salmantina del siglo XX

Un Te Deum en la Catedral, fuegos artificiales en la Plaza Mayor y las campanas volteando en las iglesias dieron la bienvenida a la paz

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

César Real de la Riva puso en marcha en la Universidad de Salamanca los Cursos de Verano para extranjeros en julio de 1964 cambiando la fisonomía de los meses estivales en la ciudad

El 30 de noviembre de 1929 Telefónica inauguró su nueva central en la plaza de los Bandos y puso en funcionamiento el teléfono automático

José María Gil Robles y Cándido Casanueva ocuparon las carteras de la Guerra y de Justicia, respectivamente, durante la Segunda República y fueron homenajeados con un banquete para 4.000 personas en Salamanca

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de La Gaceta de Salamanca