Los niños salmantinos de varias generaciones le han dado más de una patada a la pelota con unas «tejisa«. Porque así era como se conocían a las populares zapatillas que salían de una fábrica situada en el Alto del Rollo. Una factoría que se inauguró en marzo de 1944 y que en su mejor momento llegó a albergar a 350 empleados.

La factoría había echado a andar fabricando alpargatas y suelas de goma en 1927 en Peñaranda. Pero la devastadora explosión del polvorín de 1939 se la llevó por delante y Teodoro Jiménez del Río decidió hacer resurgir la fábrica de su padre, pero esta vez en el barrio de «Las Pajas».

La fábrica se puso como ejemplo de una industria que precisamente en Salamanca no se caracterizaba por su dinamismo. Fue en los años sesenta cuando se abrieron más factorías como Forterra, dedicada a los abonos, o LEDESA o el Instituto Biomédico Coca o la Azucarera.

Sin embargo, el sueño de traer la Renault se esfumó en los setenta y, aunque intentó compensarse con la instalación de la Nachi Industrial, la factoría se trasladó a la República Checa. El erial industrial de Salamanca continúa.