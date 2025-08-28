Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Un oasis en el páramo industrial salmantino

La inauguración de la fábrica de zapatilas Tejisa en 1944 supuso un espejismo en el famélico camino de la industria salmantina del siglo XX

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

Así recibió Salamanca el fin de la Guerra Civil

Salamanca, tierra de emigrantes

Salamanca, tierra de emigrantes

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

De las ocupaciones de fincas en Salamanca a los huertos familiares

La crisis del pan

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

La crisis del pan

El arranque de la «industria» del español

PODCAST: HISTORIAS DE SALAMANCA

El arranque de la «industria» del español

Miguel Ángel García-Mochales

Miguel Ángel García-Mochales

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:30

Los niños salmantinos de varias generaciones le han dado más de una patada a la pelota con unas «tejisa«. Porque así era como se conocían a las populares zapatillas que salían de una fábrica situada en el Alto del Rollo. Una factoría que se inauguró en marzo de 1944 y que en su mejor momento llegó a albergar a 350 empleados.

La factoría había echado a andar fabricando alpargatas y suelas de goma en 1927 en Peñaranda. Pero la devastadora explosión del polvorín de 1939 se la llevó por delante y Teodoro Jiménez del Río decidió hacer resurgir la fábrica de su padre, pero esta vez en el barrio de «Las Pajas».

La fábrica se puso como ejemplo de una industria que precisamente en Salamanca no se caracterizaba por su dinamismo. Fue en los años sesenta cuando se abrieron más factorías como Forterra, dedicada a los abonos, o LEDESA o el Instituto Biomédico Coca o la Azucarera.

Sin embargo, el sueño de traer la Renault se esfumó en los setenta y, aunque intentó compensarse con la instalación de la Nachi Industrial, la factoría se trasladó a la República Checa. El erial industrial de Salamanca continúa.

Un oasis en el páramo industrial salmantino

Un Te Deum en la Catedral, fuegos artificiales en la Plaza Mayor y las campanas volteando en las iglesias dieron la bienvenida a la paz

En los años veinte, LA GACETA publicaba numerosos anuncios de compañías navieras que transportaban emigrantes a América; y en los sesenta vendría el gran éxodo a Suiza, Francia y Alemania

Cada 18 de julio, el gobernador civil entregaba pequeñas parcelas a cientos de agricultores par que intentaran susbsistir y paliar el hambre durante el franquismo

Medio centenar de agricultores salmantinos se manifestaron en Madrid en 1920 por los bajos precios del trigo, mientras grupos de mujeres protestaban en Salamanca por la falta de alimentos

César Real de la Riva puso en marcha en la Universidad de Salamanca los Cursos de Verano para extranjeros en julio de 1964 cambiando la fisonomía de los meses estivales en la ciudad

El 30 de noviembre de 1929 Telefónica inauguró su nueva central en la plaza de los Bandos y puso en funcionamiento el teléfono automático

José María Gil Robles y Cándido Casanueva ocuparon las carteras de la Guerra y de Justicia, respectivamente, durante la Segunda República y fueron homenajeados con un banquete para 4.000 personas en Salamanca

Franco inició en 1954 su periplo abriendo compuertas de embalses en el de Santa Teresa; luego vendrían Saucelle, Aldeadávila y la presa de Almendra

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, inauguró los primeros tramos de las autovías A-62 y A-50 que conectan Salamanca con Valladolid y Madrid, respectivamente

Alfonso XIII finalizó en Las Batuecas, La Alberca y Béjar su recordado viaje por Las Hurdes. Esta fue la estrecha relación del monarca con Salamanca

