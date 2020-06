¡Ya no aciertan ni cuando rectifican!

Antes existía un dicho que rezaba así: “el Gobierno solo acierta cuando rectifica”. Pero desde que llegó el Ejecutivo actual, formado por los Gobiernos de los sanchistas de Sánchez, con el visto bueno de la mayoría de los socialistas, y de los comunistas de Iglesias, ni eso, porque no aciertan ni cuando rectifican. Y es que no pasa un solo día en el que no metan la pata en algo o tengan que rectificar. Ayer fue la ministra de Comercio y Turismo, entre otras competencias, Reyes Maroto, a cuenta de la apertura de la frontera con Portugal. Primero dio una fecha; luego, desde su propio departamento rectificaron; mientras tanto, las autoridades lusas pidieron explicaciones. En resumen, que a la hora de escribir no lo tengo nada claro. Lo único que sé es que este país nos está comiendo la merienda en lo que respecta a la campaña turística de este verano, lo mismo que Croacia, Grecia y también Italia. ¡Parece mentira que seamos un país que vive del turismo!

Hablando de rectificaciones, tengo la costumbre de leer todos los días el BOE. Ya sé que eso es masoquismo puro y más en estos tiempos que corren, pero por encima de todo está la obligación profesional, ya que es una fuente inagotable de información, en algunos casos hasta jocosa, como cuando se coló la errata del Consejo General del JODER Judicial. En el balance de lo publicado durante estos tres meses escasos desde mediados de marzo destacan a su vez tres hechos. El primero, la cantidad de corrección de errores que se han tenido que publicar. El segundo, la ingente cantidad de prohibiciones reflejadas en su contenido: prohibido moverse, prohibido hacer tal cosa y tal otra... solo ha faltado que publicasen aquello de “prohibido prohibir”. Y, la tercera consideración es la escasez casi absoluta de medidas en positivo, como, por ejemplo, incentivos o ayudas eficaces para que la cosa económica y el empleo se recuperen.

Leído lo anterior, puede parecer que tengo una opinión negativa de la gestión de estos dos Gobiernos, los de Sánchez e Iglesias, de la crisis del coronavirus. Nada más lejos de la realidad. Porque cuando me preguntan al respecto siempre respondo lo mismo: “no puedo emitir mi opinión porque me sería de aplicación el Código Penal”. Lo que está sucediendo con el número de muertos por el coravirus no tiene nombre. Pero, ¡cómo se puede olvidar que detrás de cada uno de las víctimas había una persona con vida con nombres y apellidos y una familia! Pero, ¡cómo se puede olvidar lo que han pasado, están pasando y van a seguir pasando esos familiares, que, en muchos casos, no han podido despedir al difunto! No tengo palabras. ¿Acaso esa gestión no es digna de que se aplique el Código Penal?