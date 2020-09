Y... sin un plan B

Tengo ya unos años y jamás pensé, jamás, que alguna vez las Ferias y Fiestas de Salamanca no se celebrarían. Estas Ferias nadie buscará la foto de Cayetano o de Amancio Ortega en el Campo de Tiro, nadie irá a los conciertos de la Plaza Mayor o a la Feria de día o a los toros en La Glorieta, ni veremos ganado ni maquinaria en la Feria Agropecuaria; los niños, y no tan niños, no disfrutarán del Ferial o del Circo en La Aldehuela. Y además tenemos un retroceso sanitario que nos impide salir y disfrutar del poco tiempo que nos queda, a los salmantinos, antes de entrar en los “nueve meses de invierno” que caracterizan nuestra tierra.

El sector hostelero está que trina porque son conscientes de que los últimos momentos para paliar el desastre económico de su sector, se les escapan de las manos. El tiempo de “terraza”, en breve, se acabará y la estancia en el interior de los locales va a ser muy, muy complicada. Muchos locales de ocio son pequeños y con el aforo limitado ¿cómo van a sobrevivir muchos de ellos con la climatología tan adversa que tenemos en estas tierras?

Esto no es el Sur, ni Levante, esto es Castilla la dura y fría Submeseta Norte.Este ojo que observa hoy quiere compartir con ustedes una reflexión. El mundo está muy inestable y los sectores económicos van cayendo. La primera gran crisis afectó al sector de la construcción, un sector tractor de la economía que generaba millones de puestos de trabajo, directa e indirectamente, y que casi desapareció en la mayor crisis de su historia. Esa crisis puso en el mercado una gran cantidad de mano de obra que fue recogida por un “sector servicios” muy potente en nuestro país. Primero se fue al turismo de playa, pues no olvidemos que España, gracias al clima y al elevado número de horas solares que tiene, la podemos considerar el “secadero de los pulmones” de la población europea. Si a esto unimos nuestra riqueza cultural, ya que fuimos el imperio más grande de Occidente y del que nos queda cultura y arquitectura, todo ello favoreció a que el turismo de interior se convirtiera en un vector de riqueza importante para muchas áreas del País. Con el sector de la construcción hundido y el sector turístico con una pandemia que le va a limitar hasta la extenuación, ya veremos qué dirección tendrá que tomar la economía tanto nacional como autonómica.

En nuestra tierra, aunque parezca localista, con un sector primario paupérrimo y olvidado, sin construcción, con un sector servicios que se hunde, con una pandemia que va a lastrar el sector cultural y universitario... ¿qué nos queda? Y además sin reactivos para hacer PCR justo cuando van a venir todos los universitarios... y los políticos sin un plan B.

Menos mal que la Universidad es presencial.