Al escuchar el miércoles a Sánchez “vendiendo la burra”, una vez más, de los 140.000 millones de euros que “llegarán” a España del Fondo de Recuperación de la UE, no pude por menos de acordarme de don Constantino, un profesor de literatura que tuve en el Bachillerato, que, cuando uno de los alumnos persistía en un error o en una respuesta incorrecta, siempre exclamaba “y vuelta la burra al trigo, borrico, que eres un borrico”. Porque Sánchez y su “alter ego”, el todopoderoso Iván Redondo, protagonizaron otro acto de propaganda pura y dura para “vendernos la burra” del susodicho plan y de lo que España va a hacer. A medida que escuchaba su intervención y, luego después, cuando por obligación he tenido que leer el pomposo documento titulado “España puede. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, mi perplejidad iba en aumento por varias razones.

Primera, porque Sánchez y destacados miembros de su Gobierno nos “vendían la burra” de que iban a llegar los 140.000 millones de euros que la Comisión Europea nos ha “preasignado”, y eso no es así. De entrada, Sánchez no los ha conseguido, como nos hicieron creer en el famoso vídeo de los aplaudidores a las puertas de La Moncloa después de la última Cumbre Europea; fue la Comisión Europea la que preasignó esas cantidades en el momento procesal oportuno, en función de cómo estaba afectando la pandemia a cada uno de los Estados miembros, con Italia a la cabeza y España después. Se trata, por lo tanto, y tripito, de una preasignación y ahora tenemos que ganarnos ese dinero. Y eso se consigue presentando en plazo los planes correspondientes, que deben ser aprobados por la Comisión Europea, supervisada por los Estados miembros. Y, además, desde Bruselas también deberán dar el visto bueno a la ejecución de los planes en tiempo y forma. Solo entonces, si se cumplen estas dos condiciones, llegaría la totalidad del dinero. En resumidas cuentas, que “la pasta” no está segura, ni mucho menos.

La segunda razón de mi perplejidad se encontraba en los principales capítulos del plan español. Sánchez estaba diciendo, como si fuese una cosa suya, que lo verde y lo digital serían dos de principales objetivos de este plan. Se trata de otra “venta de burra”, porque ha sido la Comisión Europea la que ha establecido esos dos objetivos, lo verde y lo digital, como obligatorios y prioritarios. En consecuencia, si no se iba en ese sentido, no había dinero. Finalmente, la tercera de las razones es que, después de la lectura de las cerca de 60 páginas, por allí no desfila ni una sola medida concreta. Se trata de grandes principios. Vamos, pura propaganda y, otra vez más “vuelta la burra al trigo”.