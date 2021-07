¡Viva la Pfizer que me parió!

Como puedes haber deducido de mi titular, ya me han puesto la primera dosis de la vacuna, Pfizer en mi caso. La verdad es que me daba un poco igual qué vacuna me pusieran. Bueno, vale, seamos sinceros, realmente quería que pusieran la de Janssen, pero simplemente por aquello de que es solo una dosis. Vago que es uno, oye.

Y como ya tenemos confianza te voy a contar algunas cosillas que me di cuenta en el rato en el que me estuve vacunando. Lo primero que tengo que señalar es que desde que llegué a la puerta del Multiusos, hasta que salí de él, pasaron treinta minutos. Recuerda que tienes que esperar quince minutos para comprobar que no tienes ninguna reacción a la vacuna, así que, sinceramente, creo que está muy bien organizado. Además, por lo menos conmigo, todo el mundo estuvo muy amable, tanto los policías locales, como el personal sanitario. Es decir que no solo hacían bien, o muy bien, su trabajo, sino que además lo hacían con una sonrisa. Vale, que te he pillado, que estás pensando que cómo sé yo que estaban sonriendo si llevaban mascarilla, pues fácil, por las arruguitas de los ojos y por el tono de voz.

¿El pinchazo duele? Pues muy poco, cuando te quieres dar cuenta ya llevas el rejonazo puesto. Y de ahí a esperar los quince minutos. La verdad es que una vez vacunado una enfermera te indicaba una silla para sentarte, y a mí me dio por pensar en los operarios de los parkings que te van indicando dónde hay sitio libre. Es más, una amiga me comentaba que cuando estaban vacunando a los más mayores, les ponían una pegatina con la hora a la que se habían sentado, para que el personal sanitario pudiera estar atento por si alguno se despistaba. Ahí me dio por pensar en los controladores de la ORA, que estaban pendientes de la hora. Aunque creo que estos “controladores” iban a caer mucho más simpáticos que los primeros. Hay trabajos poco agradecidos.

No sé tú, pero yo estoy deseando que me pongan ya la segunda dosis para poder ir, poco a poco (y en el poco a poco está la clave) volviendo a la normalidad. La de siempre, no este invento raro de la nueva normalidad que tanta rabia me da.

En fin, lo dicho, que todos a vacunarse sin excusa ni pretexto que nos va mucho en ello.