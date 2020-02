Pues ya lo tenemos aquí. Ya ha llegado. Ya podemos decir que el corona virus es real en España (ojo al juego de palabras), con varios casos confirmados por todo el país. De momento parece que en Salamanca nos estamos librando. Los dos casos en los que había sospechas quedaron en una falsa alarma y, de momento, podemos seguir haciendo nuestra vida más o menos igual. Todos tranquilos, podemos seguir comiendo arroz tres delicias, podemos comprar todo tipo de artículos en los bazares y podemos pedir pizza a domicilio (plan que más de uno usará para ver el Clásico del domingo) sin tener que jugarnos la vida. También dejo claro que las esculturas del artista chino, que tenemos desperdigadas por la ciudad, no son contagiosas, lo que no quiere decir que haya que subirse en ellas o similar, que da algo de pena ver que la situada en la Plaza Mayor se haya tenido que subir a un pedestal para que no tenga más desperfectos. Los hay algo vándalos.

Porque si hay algo que he oído por activa y por pasiva en la radio y la televisión, es que mucho más rápido que el virus se están expandiendo los bulos. Y los hay de todos los colores y sabores, porque la gente se monta unas películas que ya las querrían los guionistas de Hollywood. He llegado a escuchar que algunos opinan (o defienden) que el tener una mascota en casa es una forma de protegerse del virus. En concreto se referían a un gato, igual era el gato ese que da suerte moviendo la zarpa de arriba a abajo, a fin de cuentas, es chino también.

Un ejemplo de nuestra pedrada mental es que nos hemos lanzado a comprar mascarillas como si, literalmente, nos fuera la vida en ello, con el resultado del aumento del precio de las mismas. Vamos, que se han puesto más carillas (reconozco que el chiste no es mío, pero es que me ha hecho mucha gracia). Los fabricantes de este artículo se frotan las manos y amplían sus bolsillos, pero oye, ellos no son culpables de las pocas luces que a veces tenemos.

Yo, que estoy muy loco, no me entra en la cabeza que nos cueste tanto comprender que la mejor manera de combatir el virus sea lavarnos las manos. Que me parece que es bastante sencillo, que no lo veo tan complicado, vamos, digo yo.