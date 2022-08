Tomen ustedes el bus

En sintonía con esas directrices de ahorro energético tras la invasión rusa y en la lucha contra el cambio climático, defendidas por los distintos gobiernos europeos, en las que el Gobierno de España proponía rebajar el precio de los billetes de transporte público, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Salamanca proponía hace unos días acordar una rebaja que dejará nuestros abonos de transporte público en el 50% de lo que veníamos pagando hasta ahora en Salamanca.

La idea era bien oportuna aunque obviamente todos sabíamos de antemano que sería inmediatamente desechada, como cualquier otra propuesta que venga de la oposición, por mucho que eso pueda favorecer a buena parte de los salmantinos. Así es como se las gastan nuestras queridas autoridades sean del signo que sean. Lo comprobamos a diario.

Con todo, se me ocurre que una medida más modesta pero igualmente saludable y oportuna, con la que quizás a priori no se conseguiría el mismo efecto beneficioso para las familias más vulnerables de Salamanca, pero una medida al fin y al cabo ejemplar, promocional, solidaria y sencilla de practicar a la que podrían irse apuntando desde ya mismo nuestros políticos municipales independientemente del partido al que pertenezcan sin por eso tener que rebajarse a darle la razón a sus adversarios ideológicos.

Me refiero efectivamente a que den ustedes un poquito de ejemplo a la ciudadanía tomando de vez en cuando el bus para desplazarse de un lugar a otro en vez de tanto abusar innecesariamente de sus coches particulares y lo que es peor, del coche oficial. Resultará inaudito descubrir a cualquiera de nuestras autoridades subida en un autobús (he estado preguntando en mi entorno y nadie jamás ha visto a ninguna), pero nunca es tarde para mezclarse un poco con nosotros, la gente vulgar que utilizamos el transporte público pero que ni pegamos ni mordemos, aunque nuestro olor corporal no propague esencias tan seductoras y arrebatadoras como las de ustedes.

Intuyo que además de aportar su pequeño granito de arena en la batalla del ahorro energético o contra ese infierno al que estamos abocados con el cambio climático, también podrán escuchar interesantísimas conversaciones en el asiento de adelante o detrás sobre lo que muchos ciudadanos pensamos de algunas de esas políticas de las que ustedes parecen estar tan satisfechos y orgullosos.