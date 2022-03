¿Todos “señoritos”?

Perdónenme, pero no entiendo nada. Me da igual si son trabajadores asalariados, o autónomos y pequeños empresarios (tantas veces sin un solo empleado -o solo uno de la familia, que no encuentra trabajo en otra parte- ); el caso es que el campo sufre. Está en unas condiciones deplorables, no llega a fin de mes, no sobrevive. Y el campo es el principio de la cadena y demonizarlo, hacer creer que está separado del mundo de los trabajadores y que por eso no tiene derecho a manifestarse es una abominación. O a mí me lo parece. Que los sindicalistas y las ministras digan que los autónomos no pueden salir a la calle porque no es legal o aseguren que los manifestante están “dirigidos por la extrema derecha” (que es casi llamarlos idiotas), porque cuenten con su apoyo, me tiene obnubilada. Ya que otra ministra y encima portavoz diga que le hacen el juego a Putin en la guerra de Ucrania es surrealista... Pero como todo esto sucede en el contexto de un presidente del Gobierno de España que va por libre y cede un territorio a Marruecos sin consultarlo ni con sus socios de Gobierno, de surrealismo andamos servidos. Volviendo al campo, ¿qué tienen que hacer los agricultores y ganaderos dispersos por el campo vaciado de España para poder quejarse de su situación ruinosa según los expertólogos? ¿Organizarse y montar un sindicato que los represente si no son asalariados —que de esos sí que hay— y entonces y solo entonces, ya muertos de asco y de hambre, decirle al Gobierno que no pueden más? Y por cierto, ¿de verdad se piensan en las redes que esos cientos de miles que se han manifestado son “señoritos”? ¿Hay cientos de miles de “señoritos” en España? Que el Gobierno y los sindicalistas (que no Podemos, por cierto, al que hay que alabar la coherencia, porque ellos nacieron manifestándose sin estar organizados) reprueben la manifestación en vez de enfrentar el problema es bochornoso. Y además no conduce a ninguna parte. Porque este problema no es solo del campo. Es de todos. Y nos va a afectar a todos. Y aunque solo sea por egoísmo, deberíamos intentar comprenderlo y darle una solución. Se quejan Asaja, UP, COAG y las cooperativas agroalimentarias, junto a la Federación Española de Caza, la Asociación de Ganaderos de Razas Selectas, los Criadores de Toros de Lidia y la asociación Alianza Rural. Y mucha más gente del campo, sin nombre ni adscripción, pero que lo está pasando fatal y más con la guerra de Ucrania. ¿De verdad la solidaridad solo ha de darse en los grandes conflictos internacionales? Los nacionales también la merecen. Y el del campo, en nuestro país, no es precisamente pequeño.