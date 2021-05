Hay veces que piensas que todo va a ir bien. Que te despiertas saltando de la cama, dando un salto mortal, con la sensación de que el mundo es tuyo. Y quizá no tengas razón, puede que seas tú el único que lo piense, pero es una sensación maravillosa.

Como todo en esta vida hay veces que tienes razón y otras que no. Nadie tiene la verdad en su bolsillo, y nadie se equivoca siempre. Pero hay que apostar a ganar, a que puedes, a que podemos. En este momento que vivimos, lo importante es apostar. Pero apostar en positivo. Jugárnosla al sí, y confiar en que nos saldrán aliados que confíen, o compartan nuestra forma de vivir. No es sencillo, pero es necesario.

Yo siempre tiendo a ver el vaso medio lleno, y creo que eso me hace sentir mejor y más feliz. Y viendo las últimas medidas adoptadas por la Junta me da la sensación de que estamos superando todo este problema.

Vale, no nos engañemos y no nos vengamos arriba. Que las cosas estén mejor no significa que estén bien, ni mucho menos. Una cosa es ser optimistas y otra es ser inconscientes. Ni se le parece, ni tiene nada que ver.

Vamos ganando la pelea, vamos consiguiendo volver a lo de siempre, a lo bueno. A lo que nos ha definido como sociedad, como grupo, como personas diferentes de Europa, pero iguales en valores y en saber estar. Vamos.

Vamos a conseguirlo, por lo que tenemos cerca y porque, si bien no lo tenemos fácil, lo fácil nunca nos ha gustado.

Somos los hijos de lo imposible, sobrinos del España Malta, herederos de Don Quijote y, en mi caso, amante del minuto 93 (perdón por los que se sientan agravados).

Somos los que se ponen delante de un animal de quinientos kilos haciendo arte. Somos los que estuvimos encerrados años, pero solo pensamos en lo que decíamos ayer.

Somos salmantinos, somos charros, somos los del café torero, los de las palomas, los del farinato. Somos lo que hemos sido y lo que vamos a ser en breve.

Y ya nos queda poco, nos queda un empujón, nos queda una pequeña pausa para volver a lo que siempre hemos sido, lo que queremos ser, lo que tenemos que ser. Está muy cerca. Lo hemos hecho y tendremos nuestra recompensa. Ánimo que ya no queda nada.