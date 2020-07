El acuerdo alcanzado en la UE hace semana y media por el que se crea un Fondo de Recuperación dotado con 750.000 millones de euros está basado, primero, en que los Estados miembros presenten sus planes nacionales; segundo, en que la Comisión Europea los apruebe; tercero, en que a continuación los Estados los ejecuten en tiempo y forma, con el visto bueno de Bruselas y también en cierta medida de los otros miembros, y, por último, en la entrega del dinero. Además de lo anterior, y como su propio nombre indica, el Fondo de Recuperación tiene por objetivo la recuperación económica del conjunto de la UE, con tres elementos importantes: lo más urgente y a corto plazo es gastar para conseguir el abastecimiento de los productos que necesita la cadena sanitaria ante la posibilidad de rebrotes y nuevas oleadas del coronavirus; sin embargo, a medio plazo, los dos ejes son lo digital y lo verde. Dicho de otra manera, la transformación digital de la economía europea y un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, el respeto del medio ambiente y, en resumen, la economía verde.

Mientras el Parlamento Europeo, que tiene competencias en materia presupuestaria, aprueba, tanto ese Fondo dotado con 750.000 millones de euros, como el Marco Financiero 2021-27, que cuenta con 1,074 billones de euros, bueno será pisar el acelerador para cerrar lo antes posible el Plan Nacional que España debe llevar a Bruselas. No se puede desperdiciar el tiempo, porque la redacción del mismo y su ejecución tendrán carácter de urgencia. Desde que España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), prácticamente todos los daños se ha perdido algo del dinero que podría haber llegado de las arcas comunitarias, o bien porque no se han preparado los planes con las inversiones de forma adecuada, o bien porque luego no se ejecutaron en tiempo y forma. A la vista de la situación económica actual, no puede repetirse esta situación.

Hace falta que el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas cierren cuanto antes, insisto, cuanto antes es cuánto antes, el Plan Nacional, para que no se pierda un solo euro de los que potencialmente podrán llegar de Bruselas. Y sé perfectamente la fecha en la que nos encontramos, 31 de julio, a las puertas del mes de agosto y del periodo estival y de descanso. Sin embargo, este año, por muy duros que hayan sido los últimos meses, unos (el Gobierno de Sánchez) y los otros (los de las Comunidades Autónomas) no pueden tumbarse a la bartola porque nos jugamos mucho. Por eso repito el titular: ¿tiene Sánchez un plan? Porque la iniciativa es suya. Y eso es lo que me preocupa. A pesar de ello, ¡buen agosto verde y digital!